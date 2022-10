Nog veel geld nodig voor bouw van hospice in Sleeuwijk

45 minuten geleden

Algemeen 123 keer gelezen

SLEEUWIJK • De kosten voor de bouw van een hospice aan de Vlietstraat in Sleeuwijk zijn begroot op zo’n drie miljoen euro. Vorige week zaterdag kreeg de stichting in de kantine van Achilles Veen een donatie van 12.500 euro van de Lionsclub Werkendam. Bestuursvoorzitter Fons Naterop hoopt dat de donatie de aanjager wordt van meer, zodat medio 2023 de eerste paal geslagen kan worden.

Vier jaar geleden zette Ruben Kruithof met zijn vrouw Melanie de eerste stappen om te komen tot een eigen hospice in het Land van Heusden en Altena. Bewoners uit de regio konden wel terecht in Gorinchem of Waalwijk, maar hoe fijn zou het zijn als de gemeente Altena zelf over deze voorziening beschikte.

Bijeenkomst

Vrijdagmiddag werd op golfpark Almkreek een bijeenkomst gehouden met de meer dan zeventig vrijwilligers die zich reeds hebben aangesloten bij het initiatief, om hen bij te praten over de laatste stand van zaken. Inmiddels is de grond aan de Vlietstraat aangekocht en is er een ontwerp gemaakt door Olivier Architecten. Aannemer Tankens uit Andel en Den Doorn ut Nieuwendijk bouwen het pand. Het hospice krijgt vier appartementen.

Medio 2023 eerste paal

De bouwaanvraag is inmiddels ingediend en het bestuur heeft goede hoop dat medio 2023 de eerste paal geslagen kan worden. “We zijn met het college in gesprek voor de bouw van het hospice en met de VNG over een garantstelling. Verder hebben we al meer gulle gevers gehad, zoals het Roparunteam Almkerk en een schenking van een kerk”, zo laat Fons Naterop weten aan het einde van de bijeenkomst met de vrijwilligers.

“We gaan ook fondsen aanschrijven en meer ondernemers benaderen, veel bedrijven willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder denken we aan obligatieleningen. Als bestuur gaan we allemaal ons netwerk in het gebied aanspreken. Je ziet dat mensen bereid zijn veel geld te geven als emoties een rol spelen, zo haalden we in Aalburg al eens heel veel geld op voor het hospice in Waalwijk. Ook door corona is de wens voor een plek om te sterven aangewakkerd, tijdens de lockdowns zijn mensen in stilte overleden of bijna anoniem begraven.”

Voor de fondsenwerving wordt gewerkt aan een communicatieplan en per dorp worden ambassadeurs gezocht. Voor Woudrichem, Veen, Babyloniënbroek, Sleeuwijk en Oudendijk zijn deze al gevonden.

Compassie

De emoties rond het hospice - een plek waar mensen de laatste weken van hun leven worden verzorgd - kwamen die middag aan bod tijdens het betoog van Jacomien Marinussen, bestuurslid van het landelijk expertisecentrum voor stervensbegeleiding. “Blijf altijd met compassie kijken naar die ene bewoner, probeer echt te luisteren aan een sterfbed, zodat mensen het leven op eigen wijze kunnen loslaten.” Ook gaf ze als tip mee om goed voor de vrijwilligers te zorgen.

Bettine Kraaieveld was eerder betrokken bij de start van de planvorming rond het hospice. “Tijdens workshops spraken we over de sfeer in het hospice, het moet straks echt een thuis worden met een ‘appeltaart’ gevoel, een mooie plek in Altena.” Daarna zong ze een lied. Over een vlinder, als metafoor om het leven los te laten.

Iedereen welkom

In het hospice is iedereen welkom, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht. Huisartsen in Altena staan volledig achter de plannen. Eén van hen, Caroline Arnold-Bik uit Wijk en Aalburg vertelde over haar eigen ervaringen in de stervensbegeleiding.

‘’Het is mooi om te doen, maar soms is de zorg te zwaar. Het is dan frustrerend als mensen niet thuis kunnen sterven, maar soms kan het niet anders. En dan is het fijn dat er een hospice in de buurt is.” Eén op de vijf stervenden zijn volgens haar beter af in een hospice dan thuis. De zorg in het hospice wordt straks zoveel mogelijk door de eigen huisarts verleend, Mijzo en Thebe zorgen voor de verpleegkundige zorg.

Vergelijkbaar met geboorte van een kind

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor de vrijwilligers om nog even na te praten. Eén van hen vertelt over haar motivatie om vrijwilliger te worden. “Het lijkt me vooral mooi om te doen. Ik denk dat het vergelijkbaar is met de geboorte van een kind, daar wil je ook bij betrokken zijn.”

Meer info via www.hospice-altena.nl.