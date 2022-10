Het grote jaarlijkse riddertoernooi op Loevestein is terug van weggeweest

54 minuten geleden

REGIO • Het grote jaarlijkse riddertoernooi op Loevestein is terug van weggeweest. Op 22 en 23 oktober strijden stoere ridders op dappere paarden om de overwinning en verandert de vesting in een Middeleeuws kampement.

Terug naar het jaar 1371. Van heinde en ver reizen stoere ridders naar het toernooiveld. Dit trekt ambachtslieden aan en rond het slot ontstaat zo een groot kampement. Waan je in de middeleeuwen als je hierdoorheen dwaalt en ontdek dat het leven wel heel lastig zou zijn zonder de touwslager, de smidse, de leerbewerker, de kruidenvrouw en de kleedsters. Neem een kijkje in de open tenten en ruik het knapperende houtvuur. Op het toernooiveld hoor je wapens kletteren bij de voorbereidingen en demonstraties van de ridders. Probeer zelf ook eens met een handboog te schieten of dans op de klanken van de troubadour.

Dan is het tijd voor het hoogtepunt van het toernooi. Tijdens het spectaculaire steekspel galopperen de ridders op hun paard op elkaar af en proberen ze hun lans op de tegenstander te breken, in de hoop het toernooi te winnen.

Ridderschool

Dé ridderactiviteit voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar is de ridderschool. Leer hoe je vecht met het zwaard, wordt een echte ridder, sluit je aan en marcheer mee ten strijde naar het toernooiveld voor een spetterende strijd.

Herfstvakantie

Van 15 tot en met 30 oktober is het herfstvakantie op Loevestein en is er van alles te beleven. Ga op pad met je eigen sleutel en leer musketschieten, laat buskruit ontploffen in de Kruittoren en maak een iconische foto in de kist van Hugo de Groot. Luister naar één van de vele verhalen uit de geschiedenis van het stoere slot of bezoek de tentoonstelling Denkend aan water.

Meer informatie

Meer informatie over het riddertoernooi is te vinden op de website van Slot Loevestein.