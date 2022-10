49e editie van het Altena Streekfestival: van beginnende jeugdorkesten tot ervaren musici

NIEUWENDIJK • De 49e editie van het Altena Streekfestival staat weer voor de deur en zal op zaterdag 15 oktober plaatsvinden. Het Altena StreekFestival is een festival voor alle blaasorkesten uit de gemeente Altena en bestaat al sinds 1972.

Dit jaar zal vooral worden gevierd dat de orkesten weer mogen doen wat ze zo gemist hebben: samen muziek maken en genieten van elkaars optredens. Niet minder dan 21 brassbands, harmonie-, show- en fanfareorkesten zullen deelnemen. Zij krijgen een mooi en toegankelijk podium voor één van hun eerste optredens na de lockdown, elk met hun eigen doel.

Gevarieerd programma

Er zal dan ook een zeer gevarieerd programma te beluisteren zijn: van beginnende jeugdorkesten tot ervaren musici uit de nationale amateurtop en van pop- en filmmuziek tot grote concourswerken.

Juryrapport

Naast het optreden in een mooie zaal, krijgt elk orkest ook een deskundig juryrapport. Hiermee krijgt elk orkest op zijn eigen niveau leerzame tips, om mee aan de slag te gaan in volgende repetities en concerten. Dit jaar zal Jos Schroevers deze rapporten schrijven.

Jos Schroevers heeft in de blaasmuziek zijn sporen verdiend als muzikant, dirigent en jurylid. Hij studeerde Klassiek Slagwerk aan het Sweelinck conservatorium Amsterdam en behaalde de opleiding Orchestra & Opera Conducting aan de Zuidelijke Hogeschool der Kunsten in Tilburg cum laude.

Als dirigent werkte Schroevers de afgelopen jaren bij diverse professionele organisaties zoals de Nederlandse Reisopera, Nationaal Jeugd Orkest, Het Orkest van het Oosten, het Residentie Orkest en Het Gelders Orkest. Momenteel is Jos chef dirigent/artistiek leider en medeoprichter van het Nationaal Jeugd Harmonie Orkest, chef-dirigent van Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand en onder meer symfonieorkest Musica Orkestvereniging uit Den Haag.

Dorpshuis Tavenu

Muziekliefhebbers zijn van harte welkom op zaterdag 15 oktober 2022 in Dorpshuis Tavenu/Sporthal De Iris in Nieuwendijk. Aanvang van het Altena Streekfestival is om 9.30 uur. Toegang is gratis voor orkestleden en kinderen tot met 12 jaar; entree voor overige bezoekers is 4,00 euro.