Bazaar van Maaswaarden ouderenzorg levert mooi bedrag op voor bewoners

20 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Bij Maaswaarden ouderenzorg, op locatie Wijkestein, vond op vrijdag 7 oktober de jaarlijkse bazaar/draaiavond plaats.

In het atrium stonden diverse kramen opgesteld. Kramen met onder andere bloemen, boeken, handwerkartikelen en kaarten. Verder kon men inschrijven voor een boodschappenmand, ringgooien of ballengooien. In het restaurant was het gezellig genieten en konden de bezoekers zich te goed doen aan koffie en thee met iets lekkers, friet en andere versnaperingen. Het rad van avontuur met het plaatsnamenspel deed ook goede zaken.

Rond 20.45 uur kwam de notaris uit Heusden voor de trekking van de grote verloting. De prijzen, van de eerste tot en met de vierde prijs, vielen respectievelijk op de lotnummers 1644, 0269, 0855 en 0501. De troostprijzen zijn gevallen op de nummers 1788, 0343, 0434, 1825 en 1788.

De opbrengst was zo’n 5.000 euro, een bedrag wat ten goede komt aan extra activiteiten en middelen voor de bewoners. Dat betekent dat heel veel leuke dingen die er op jaarbasis worden gedaan, van dit geld worden bekostigd.