Altena plaatst 175 bladkorven om overlast door bladeren te beperken

18 minuten geleden

Algemeen 62 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena start komende week met het plaatsen van 175 bladkorven, verspreid over heel Altena. De bladkorven komen op plekken te staan waar bladeren van grote bomen van de gemeente overlast veroorzaken, omdat er veel blad afvalt.

‘Voor planten, bomen, heggen en perken is het goed als er blad blijft liggen, omdat de bladeren een extra laag op de grond maken. Een natuurlijke isolatie om planten, wortels en de grond te beschermen tegen vorst. Het is bovendien gratis compost. Dus daar waar het kan laten we het liggen’, laat de gemeente weten.

Bladeren op een grasveld en gazon moeten wel weggehaald worden, omdat het gras anders niet genoeg zuurstof krijgt en kan gaan rotten omdat het niet kan drogen.

In de bladkorven mogen alleen bladeren van gemeentelijke bomen. Dus geen takken, stronken, of groente-fruit-en tuinafval. Wanneer de gemeente dit toch aantreft, hangt men een waarschuwingskaart aan de korf. Wordt bij een volgende leging weer verkeerd afval aangetroffen, dan haalt de gemeente de bladkorf weg.