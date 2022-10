Inwoners van Altena breien 10.030 mutsjes voor het goede doel

46 minuten geleden

ALTENA • De afgelopen tijd zijn er in het Land van Heusden en Altena weer 10.030 mutsjes ingeleverd voor de goedgemutste brei-campagne van Innocent.

Na 15 jaar was dit voor het laatst dat ze ingeleverd konden worden. Vele actieve breisters vinden dit erg jammer. Zo ook de 91-jarige mevrouw Van Wijk uit Andel die de afgelopen twee jaar maar liefst 2.700 mutsjes gebreid heeft, compleet met zelfgemaakte pompoentjes.

Dat het een groot succes was is zeker. Door het breien van deze mutsjes is er in de afgelopen 14 jaar voor 239.535 euro gedoneerd aan het Nationaal Ouderenfonds, die weer vele eenzame ouderen een heerlijke dag heeft kunnen bezorgen.

Voor ieder gebreid mutsje doneert Innocent 0,20 euro aan het Nationaal Ouderen Fonds. Vanaf december zijn de flesjes van Innocent weer te koop in de supermarkt, met uiteraard de gebreide mutsjes.