40 procent van inwoners Altena voelt zich wel eens onveilig, blijkt uit enquête

1 uur geleden

Algemeen 134 keer gelezen

ALTENA • De meeste inwoners van de gemeente Altena voelen zich veilig in hun woonomgeving en geven hiervoor gemiddeld het cijfer 8. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente, die door ruim 700 inwoners is ingevuld.

‘Om een goed beeld te krijgen van het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente Altena is een enquête veiligheid uitgevoerd. Samen met de criminaliteitscijfers geven de resultaten van deze veiligheidsenquête input voor het nieuwe veiligheidsbeleid voor de komende jaren’, schrijft het college in een raadsinformatiebrief, waarin de resultaten van de enquête kenbaar gemaakt worden.

Veilig in eigen woonomgeving

De enquête leverde voor de gemeente Altena interessante informatie op. Zo blijkt dat ruim de helft van de respondenten (60 procent) zich veilig voelt in de eigen woonomgeving, 40 procent voelt zich wel eens onveilig. Inwoners geven aan dat het gevoel van onveiligheid komt door hangjeugd, vuurwerk, verkeer en inbraken.

Overlast

63 procent van de mensen ervaart wel eens overlast in de woonomgeving, 37 procent ervaart geen overlast. De meeste overlast wordt ervaren door verkeer, waarbij te hard rijden als grootste overlast en als onveilig wordt gezien. Woonoverlast zoals geluidsoverlast, stankoverlast en personen met verward gedrag staat op plaats twee, met direct daarna overlast door jeugd.

Cybercrime

Veel inwoners (70 procent) geven aan de signalen van cybercrime te herkennen, waar met name phising, oplichting via internet en hacking bekende vormen zijn. Drie kwart geeft aan nog nooit slachtoffer geweest te zijn van cybercrime. 60 procent van de mensen vindt dat de gemeente Altena voorlichting moet geven over dit thema.

Verdachte situaties

Zo’n 60 procent van de inwoners die wel eens een verdachte situatie hebben gezien in de wijk, hebben dit gemeld bij gemeente en/of politie.

Veiligheidsthema’s

De inwoners is gevraagd om een top 3 veiligheidsthema’s op te stellen. Volgens hen moet het aanpakken van jeugdcriminaliteit de prioriteit krijgen, gevolgd door woonoverlast en zorg in combinatie met veiligheid. Denk bij het laatste thema aan verward gedrag, verslaving en mensen die geen zorg accepteren.

Veiligheidsbeleid

Mede op basis van de resultaten uit de enquête veiligheid, stelt de gemeenteraad de prioriteiten vast voor het veiligheidsbeleid van de komende vier jaar. In dit beleid staat waar de gemeente samen met de veiligheidspartners en inwoners de komende jaren aan werkt op het gebied van veiligheid.