Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat 50-jarig, molens openen deuren

1 uur geleden

ALTENA • In het kader van het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn gedurende de maand oktober diverse activiteiten op molens in de provincie Noord-Brabant. In het weekend van 22 en 23 oktober zijn diverse molens tussen de Merwede en de Belgische grens geopend voor bezoek.

Om in onze regio te beginnen zijn dat, de Oude Doornse molen in Almkerk (zaterdag), de Noordeveldse molen in Dussen (zaterdag), de Zandwijkse molen in Uppel (zaterdag en zondag) en de Vervoorne molen in Werkendam (zaterdag). Dit zijn allemaal poldermolens.

De korenmolens van Woudrichem, Meeuwen, Veen, Aalburg, Sprang Capelle, Moergestel, zijn op zaterdag 22 oktober open voor bezoek. Van de Heusdense standerdmolens zijn er twee op zaterdag en één op zondag open.

De korenmolen in Hilvarenbeek is op zaterdag en zondag te bezoeken. Korenmolen de Wilde in Goirle is op zaterdag open voor bezoek, maar is waarschijnlijk niet draaivaardig in verband met het vervangen van roeden.