Jubilarissen en afscheidsnemers in het zonnetje gezet tijdens korpsavond brandweer

19 minuten geleden

DUSSEN • Na bijna drie jaar heeft vrijdag 7 oktober weer een korpsavond van de brandweer plaatsgevonden. In de Koppelpaarden in Dussen werden de jubilarissen en afscheidsnemers van de brandweerposten Dussen, Giessen en Werkendam in het zonnetje gezet.

Burgemeester Lichtenberg bedankte alle aanwezige brandweermannen en -vrouwen én hun partners, voor hun onvoorwaardelijke inzet en reikte de medailles en oorkonden uit.