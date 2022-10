Jongerenwerk van gemeente Altena organiseert FIFA 23-toernooi

46 minuten geleden

Algemeen 93 keer gelezen

ALTENA • Het Jongerenwerk van gemeente Altena organiseert op woensdag 26 oktober en vrijdag 28 oktober vier FIFA 23-toernooien, in combinatie met een Skills-training door voetbalclubs en sportcoaches.

“We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte. Sport verbindt, activeert en motiveert”, vertelt wethouder Shah Sheikkariem. “Bewegen is gezond voor lichaam en geest en draagt bij aan een vitale gemeente waar het prettig wonen, werken en leven is. Deze actie van Jongerenwerk gemeente Altena en de sportcoaches sluit daar mooi bij aan.”

FIFA-toernooi

Een FIFA-toernooi lijkt op andere voetbaltoernooien. Daarom begint ook dit toernooi met de poulefase. Spelers worden gelijkmatig verdeeld over de poule. Vervolgens speelt iedere speler drie tot vier wedstrijden in de poulefase. Na deze fase gaan één of twee beste spelers door naar de knock-out fase. De finale is op een groot scherm te zien. Dit zorgt voor een geweldige sfeer. Het is net alsof je echt in het stadion staat.

Skill-training

Bij e-sports (electronic sports) denkt men vaak aan stilzitten. ‘Wij gaan ook lekker bewegen’, laat de organisatie weten. ‘We combineren diverse beweegelementen met het populaire FIFA-spel. De sportcoaches verzorgen in samenwerking met de voetbalclubs toffe FIFA skill-trainingen.’

Aanmelden

Het FIFA-toernooi is voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Aanmelden kan via de website van de gemeente Altena.

Locaties

Het toernooi wordt op vier verschillende locaties georganiseerd. Op woensdag 26 oktober wordt er bij GDC in Eethen en bij Kozakken Boys in Werkendam gespeeld, van 18.00 uur tot 22.00 uur. Bij VV Sleeuwijk en Sparta ‘30 in Andel wordt op vrijdag 28 oktober van 18.00 uur tot 22.00 uur gespeeld.