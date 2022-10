• Vis à Vis Ontwerpers viel in de prijzen.

Vis à Vis Ontwerpers uit Woudrichem valt in de prijzen bij sluiting Floriade

WOUDRICHEM • Vis à Vis Ontwerpers uit Woudrichem viel afgelopen zondag in de prijzen, tijdens de uitreiking van de Awards bij de sluiting van de Floriade in Almere.

De tuin, ontworpen voor Vakgroep Wilde Weelde, kreeg de tweede prijs in de categorie ‘Garden & Landscape Design’ met de inzending ‘De Wilde Weelde Stad’.

Het ontwerp van Emiel Versluis verbeeldde een stedelijk plein met een prachtig lijnenspel, vele bijzonder elementen en weelderig groen. Gebaseerd op de ecologische uitgangspunten van Wilde Weelde, liet het ontwerp zien hoe mens en natuur heel goed samen kunnen leven in onze stedelijke omgeving.

In de tuin viel vooral het hergebruik van materialen op. Van grindtegels en betonnen rioolbuizen, tot bierflesjes en lepels. Ook de keuze van beplanting waar Margo van Beem een grote rol in heeft gespeeld, was een verfijnde combinatie van inheemse en uitheemse planten die bijdragen aan een grotere biodiversiteit.

Volgens de ontwerpers paste de tuin dan ook naadloos in het thema ‘Growing Green Cities’ van de Floriade. Deze tweede prijs is voor Vis à Vis Ontwerpers de kers op de taart. De vele complimenten van duizenden bezoekers tijdens de Floriade gaven deze zilveren award een gouden randje.