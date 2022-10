Beheerder voormalig gemeentehuis in Werkendam maakt excuses en wil ‘frisse start’

24 minuten geleden

Algemeen 76 keer gelezen

WERKENDAM • Van der Huizen Vastgoedbeheer, de beheerder van het voormalige gemeentehuis in Werkendam, heeft naar aanleiding van een artikel in Het Kontakt een brief gestuurd aan de bewoners van het pand. In de brief, ondertekend door Jos Zijlmans (algemeen directeur), maakt het bedrijf excuses en belooft men beterschap.

In Het Kontakt Altena van donderdag 29 september 2022, vertelden enkele bewoners over de problemen die zij ervaren in het voormalige gemeentehuis van Werkendam. Hoewel men op verschillende manieren probeerden de problemen aan te kaarten bij de beheerder, wat al een uitdaging was, werden deze niet verholpen.

‘Onvoldoende adequaat gereageerd’

In de brief die nu aan de bewoners is gestuurd erkent het bedrijf ‘onvoldoende adequaat gereageerd’ te hebben op de signalen van de bewoners. ‘Dat heeft zich geuit in het (te lang) onbeantwoord blijven van uw vragen en verzoeken. Dit kunnen wij niet ongedaan maken, maar excuses zijn hiervoor wel op zijn plaats’, schrijft Zijlmans namens het bedrijf.

Frisse start

Van der Huizen Vastgoedbeheer zegt een ‘frisse start’ te willen maken en heeft hier een plan van aanpak voor gemaakt. Het bedrijf stelt een extern contactpersoon aan totdat alle lopende zaken, naar tevredenheid van de bewoners en deze contactpersoon, zijn opgelost. Deze contactpersoon, waarvan de naam in de brief genoemd wordt, moet zorg dragen voor een adequate afhandeling van alle verzoeken.

In de brief schrijft Zijlmans dat alle vragen, reparatieverzoeken en opmerkingen die het bedrijf reeds ontvangen heeft geïnventariseerd zullen worden. Hierna wordt persoonlijk contact opgenomen met de bewoners om vast te stellen of de individueel gemelde zaken nog actueel zijn. Vervolgens zal ook voor deze zaken een plan van aanpak worden opgesteld.

Zijlmans sluit de brief af met een beroep op coulance van de bewoners en zegt ervan overtuigd te zijn, dat alle prangende zaken op kortst mogelijke termijn zullen worden aangepakt.

