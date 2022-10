Gemeente Altena voornemens vergunning te geven voor huisvesting 274 arbeidsmigranten in Andel

vr 7 okt, 16:48

ANDEL • De huisvesting van maximaal 274 arbeidsmigranten bij de Andelse orchideeënkwekerij Middenweg Agro BV in Andel is een stap dichterbij gekomen. Uitgebreid onderzoek heeft opgeleverd dat de gemeente Altena juridisch geen mogelijkheden heeft de vergunning hiervoor te weigeren. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders.

De vergunningsaanvraag van het bedrijf moet getoetst worden aan het bestemmingsplan, zoals dat was vastgesteld ten tijde van de aanvraag. Daarin was een open norm voor wat betreft het aantal arbeidsmigranten opgenomen. Om deze reden is het college voornemens een vergunning te verlenen.

Het Andelse bedrijf heeft eerder plannen ontvouwd, waarin het aangaf in de toekomst het bedrijf nogmaals uit te willen breiden. Ook in deze plannen was sprake van het huisvesten van enkele honderden arbeidsmigranten. De gemeente heeft met het wijzigen van het bestemmingsplan echter uitgesloten, dat het in de toekomst mogelijk is om het huisvesten van het aantal arbeidsmigranten verder uit te breiden.

Brief aan inwoners

Het college heeft naar aanleiding van het voornemen de vergunning te verlenen een brief gestuurd aan de inwoners van Andel. De toestand rondom de vergunningsaanvraag van Middenweg Agro BV speelt al lange tijd en heeft ook voor de nodige commotie en zorgen bij inwoners gezorgd. In de brief legt het college de grondslag voor het voornemen uit. Ook laat men in de brief blijken niet gelukkig te zijn met de uitkomst van het onderzoek. ‘Wij hadden graag gezien dat een andere uitkomst mogelijk was geweest’, schrijft het college namelijk.

Ook inwoners schrijven brief

Als reactie op het voorgenomen besluit en de brief van het college, zijn ook de inwoners van Andel in de pen geklommen. De opstellers van een brief, die kenbaar maken de brief namens een groot deel van de inwoners van Andel te schrijven, roepen de gemeente op bij de definitieve besluitvorming rekening te houden met hun eerder ingebrachte punten.

Zo schrijven de opstellers van de brief: ‘Er is geen enkele garantie dat de kassen, die de noodzaak zijn voor het realiseren van de huisvesting volgens de ondernemer, daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Dit is te vergelijken met het beginnen met het bouwen van een dakkapel, terwijl het huis er niet staat. Dit lijkt ons als leek grond genoeg om de vergunning af te wijzen.’

Leefbaarheid

Ook de leefbaarheid in Andel blijft volgens de opstellers van de brief een punt van zorg. ‘De leefbaarheid van ons dorp Andel en de direct omwonenden komt zwaar onder druk te staan. Denk hierbij aan de belastbaarheid van (openbare) voorzieningen, zoals de huisarts, tandarts, het strandje, toenemend verkeer in het dorp enz. Door de realisatie van de nieuwe woonwijk staan deze al onder druk; met de komst van 274 extra inwoners, is dit nog meer. Dit lijkt ons genoeg reden om inhoudelijk af te wijzen.’

Verkeersveiligheid

Daarnaast maakt men nogmaals kenbaar zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid van de Middenweg, waar het bedrijf langs gevestigd is. ‘U, als besluitvormend en verantwoordelijk college/orgaan, zult zichzelf ervan willen verzekeren dat een beslissing op dit dossier geen schadelijke gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid van een weg die intensief gebruikt wordt, mede door schoolgaande kinderen (o.a. middelbaar onderwijs) uit de gehele gemeente Altena’, schrijft men.

De opstellers van de brief zien dus genoeg redenen om de vergunning inhoudelijk af te wijzen, terwijl de gemeente in een spagaat zit.

Definitief besluit moet nog genomen worden

Voor de vergunningaanvraag is een uitgebreide procedure van toepassing. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kan men schriftelijk een zienswijze indienen. Daarna zal de gemeente een definitief besluit nemen over de aanvraag.