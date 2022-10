Altena trekt 8 miljoen uit voor nieuw beleid en verhoogt subsidies voor verenigingen

vr 7 okt, 13:05

Algemeen 350 keer gelezen

ALTENA • De gemeente Altena trekt volgend jaar 8 miljoen euro uit voor nieuw beleid. Hiermee moet uitvoering worden gegeven aan de afspraken in het bestuursakkoord, dat eerder dit jaar tot stand kwam. Ook wordt de subsidie voor clubs en verenigingen met vijf procent verhoogd, om hen deels te compenseren voor de fors oplopende kosten. Dit blijkt uit de begroting voor 2023, die wethouder Hans Tanis afgelopen week presenteerde.

De begroting voor 2023 bedraagt 149 miljoen euro. “We zijn erin geslaagd om een sluitende begroting aan te bieden”, vertelt wethouder Tanis. “Dat is niet vanzelfsprekend in deze tijd met veel onzekerheden, daarom zijn we er als college best tevreden over dat dit gelukt is.”

Clubs en verenigingen

Tijdens de behandeling van de kadernota, nam de gemeenteraad een motie aan om clubs en verenigingen extra te ondersteunen. Het college is hiermee aan de slag gegaan en verhoogt de subsidies voor volgend jaar met vijf procent. Dit kost 100.000 euro.

“We zijn blij dat we met dit voorstel kunnen komen, maar moeten ook eerlijk zijn. We kunnen niet alle kosten compenseren”, aldus Tanis.

Naast de verhoging van de subsidie wil het college een fonds inrichten voor clubs en verenigingen, voor problemen die ontstaan door hogere energiekosten en stijgende prijzen. “Deze plannen zijn nog niet concreet en hier hebben we ook nog geen bedrag aan gekoppeld”, vertelt de wethouder.

Volgens Tanis wordt er eerst afgewacht wat er vanuit Den Haag gedaan wordt. Begin volgend jaar moeten de plannen concreet zijn en komt er een voorstel. De kosten voor dit fonds zijn niet meegenomen in de begroting en zullen gefinancierd moeten worden uit de reserves.

Burgers

Het college onderzoekt ook nog of de gemeente de burgers tegemoet kan komen in de alsmaar oplopende kosten. Ook in dit geval wordt er eerst gewacht op eventuele plannen uit Den Haag.

Wél is al duidelijk dat de lokale lasten niet met de inflatie mee zullen stijgen. Zo stijgt de ozb met maximaal vijf procent en de rioolheffing met twee procent.

Nieuw beleid

Hoewel de gemeente ook te maken heeft met veel onzekerheden, wordt er toch 8 miljoen euro uitgetrokken voor nieuw beleid. Hiervan wordt zo’n 7 ton geïnvesteerd in vroegsignalering, waarmee problemen bij kwetsbare groepen - zoals ouderen en jongeren - vroeger gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Ook komt er extra geld voor het bevorderen van vitaliteit en gezondheid. Hiermee is 2,5 ton gemoeid.

Er moet tevens fors geïnvesteerd gaan worden in nieuwe scholen, zoals in Almkerk, Genderen en Wijk en Aalburg. “We hebben hier structureel extra geld voor nodig. De voorbereidingen om de nieuwbouw te realiseren lopen al”, aldus Tanis.

Openbare ruimte en huizen

Naast het bedrag van 8 miljoen euro voor nieuw beleid, wil het college jaarlijks 3 miljoen euro extra investeren in de openbare ruimte. Altena heeft gekozen voor een hoger onderhoudsniveau dan de drie opgeheven gemeenten (Aalburg, Werkendam en Woudrichem), welke vaak juist bespaarden op uitgaven aan de openbare ruimte.

“We hebben gezien dat dit een plus extra nodig heeft”, aldus de wethouder.

Samen met de gemeenteraad en dorpsraden wil Tanis bespreken aan welke kernen prioriteit gegeven moet worden, wat betreft de woningbouw. De gemeente is nog altijd voornemens om drieduizend woningen te realiseren, al beseft Tanis ook dat factoren als stikstofproblematiek, lange procedures en bemoeienis van de provincie zand in de motor kunnen strooien.

“We steken niet de kop in het zand, maar we gaan wel door met het maken van plannen.”

Ambtelijke organisatie

In de begroting is ook geld vrijgemaakt om te investeren in de ambtelijke organisatie. Zo wordt er 2 miljoen euro uitgetrokken om kwalitatief te verbeteren en extra personeel aan te nemen. “Het zal voor de gemeente echter een grote opgave worden om extra mensen te vinden”, besluit wethouder Tanis.

Op 8 november is het debat over de begroting in de gemeenteraad en wordt deze definitief vastgesteld.