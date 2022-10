Diepeveen uit Giessen houdt Open Huis: demonstraties, proeverijen en cadeau

vr 7 okt

GIESSEN • Al ruim 27 jaar heeft Diepeveen uit Giessen ervaring in het mooier maken van woningen. Het bedrijf richtte zich eerst voornamelijk op de verkoop van keukens, badkamers en tegels, maar heeft sinds kort nog meer te bieden. Diepeveen biedt klanten namelijk de mogelijkheid om bij het bedrijf een groot deel van hun huis samen te stellen en speelt daarmee in op een trend. Om te laten zien wat Diepeveen allemaal te bieden heeft, houdt het bedrijf op zaterdag 15 oktober Open Huis.

Diepeveen werd in maart 1995 opgericht. Het bedrijf startte in Veenendaal, verhuisde naar Wijk en Aalburg en is nu gevestigd aan de Distributiestraat 59 in Giessen. Door de jaren heen is het bedrijf uitgegroeid tot familiebedrijf. Aris en Gijsbert Diepeveen namen het bedrijf namelijk over van hun vader Jan.

Maatwerk

Eén van de specialiteiten van Diepeveen is het bieden van maatwerk. Het bedrijf heeft de eigen werkplaats vorig jaar uitgebreid, om nog mooier én meer maatwerk te kunnen leveren. Hier is tegenwoordig veel vraag naar, bijvoorbeeld door de populariteit van cinewalls (ook wel een TV-wand genoemd) en walk-in closets.

Showroom aangepast

Om in te spelen op de nieuwe trends en ontwikkelingen, is het assortiment aan diensten en producten van Diepeveen uitgebreid. Ook is de showroom aangepast, zodat mensen direct een goed beeld krijgen van de verschillende mogelijkheden om hun huis samen te stellen.

Open Huis

Tijdens het Open Huis is er, van 11.00 uur tot 16.00 uur, voor jong en oud wat wils. Naast dat de nieuwe trends en ontwikkelingen getoond worden, is er in de demokeuken een kok aanwezig. Bezoekers krijgen ook uitleg over de verschillende keukenbladen die er zijn en informatie over verschillende schoonmaakmiddelen.

Daarnaast kunnen ze lekkernijen van de barbecue proeven en deelnemen aan een wijnproeverij. Tevens komen er verschillende lokale bedrijven, die tijdens het Open Huis laten zien wat de regio nog meer te bieden heeft.

Quooker cadeau

De bezoekers gaan niet met lege handen naar huis, want voor ieder gezin is er een leuke goodiebag samengesteld. Als extraatje is er een speciale actie. Iedere bezoeker die tijdens het Open Huis een afspraak inplant welke leidt tot aankoop, krijgt namelijk een Quooker cadeau. De kinderen kunnen zich ook uitstekend vermaken, zo is er een springkussen en de mogelijkheid tot schminken.

Op de Facebook-pagina van Diepeveen is meer informatie te vinden over het Open Huis.