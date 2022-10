JaJa’s nog eenmaal op de planken tijdens ‘The Best Of’ Woerekumse Aovende

za 8 okt, 09:36

WOUDRICHEM • Eigenlijk zouden Jan de Joode en neef Jan van Straten de laatste Woerekumse Aovend al in 2019 achter de rug gehad hebben. Het enthousiasme van de deelnemende muzikanten over nóg zo’n gezellige avond werd echter zo groot, dat het hun lukte de JaJa’s zover te krijgen nog eenmaal op de planken te gaan staan. Op 11 en 12 november wordt ‘The Best Of’ vijf edities Woerekumse Aovend aan het publiek gepresenteerd.

De Woerekumse Aovend is een liefdesverklaring aan het Woerkums dialect. Bijna niemand spreekt dit dialect meer, maar de geboren en getogen Woerkummers Jan de Joode en Jan van Straten – samen vormen ze het duo de JaJa’s – doen er van alles aan om het dialect niet volledig verloren te laten gaan.

In Woerkums dialect

Woerekumse Aovende staan bol van liedjes en leuke anekdotes, allemaal in het Woerkums dialect. Het idee voor het avondvullende liedjesprogramma ontstond in 2010, bij de viering van het 12,5 jarig bestaan van het Genootschap der Woerkumse Taol.

“Wij werden gevraagd om iets te bedenken voor dit jubileum”, vertelt Jan de Joode. “Na lang prakkiseren hadden we eigenlijk nog geen idee wat leuk was om te doen, totdat ik op een avond televisiekijken geïnspireerd werd door André Rieu. Hij trad op met alleen Maastrichtse artiesten. Ik belde vervolgens mijn neef Jan op en zei: ‘Ik denk dat we eruit zijn’.”

De eerste editie was een groot succes. De kaarten vlogen de deur uit en de mensen die geen kaartje hadden leverden zoveel commentaar, dat de avond in oktober nog een keer herhaald werd. Na die eerste succesvolle editie volgden er nog vier, namelijk in 2012, 2015, 2017 en 2019.

75 nieuwe liedjes én melodietjes

Dit heeft geresulteerd in 75 nieuwe liedjes én melodietjes, allemaal in de Woerkumse taol. Een deel van de liedjes zijn op muziek gezette gedichtjes van voormalig stadsdichteres Lizzy van Pelt. De Woerkumse muzikanten Gabriel Gort en Ad Baks ondersteunden de JaJa’s al die jaren. Zij schreven de muziek voor de teksten.

Nog één keer

Na hun optreden in 2019 vonden de JaJa’s het mooi geweest. “We waren niet meer de jongsten en de voorbereiding vergde heel veel tijd en moeite. Zo was de kaartverkoop altijd gekkenwerk”, vertelt Jan de Joode. “Kaartjes die omgeboekt moesten worden naar een andere dag en horden mensen die ’s avonds aan de deur kwamen voor kaartjes”, noemt hij een aantal voorbeelden.

‘T Rondeel

Dat de heren nu toch ingestemd hebben met een nieuwe editie, komt mede doordat de organisatie in handen van een aantal andere mensen is. In tegenstelling tot voorgaande edities zal de Woerekumse Aovend dit jaar niet in het Arsenaal gehouden worden, maar in ‘t Rondeel. De zaal zal iets kleiner zijn, maar de verhuizing levert veel logistieke en organisatorische voordelen op.

Het programma

Tijdens deze Woerekumse Aovend zullen twintig nummers ten gehore gebracht worden. “Jan en ik zijn de vertellers en mogen af en toe zingen”, zegt Jan van Straten lachend. “We hopen voor de komische noot te zorgen.” Hoewel de liedjes ‘gouwe ouwe’ zijn, zullen de verhalen die de JaJa’s vertellen nieuw zijn. “We gaan niet alleen het oude spul oplepelen.”

De neven moeten naar eigen zeggen oppassen dat ze niet te lang het woord zullen voeren. “Als we te lang aan het woord zijn, beginnen de muzikanten ongeduldig te trommelen en dan weten wij dat het weer tijd is voor een liedje”, vertellen ze lachend.

Woudrichemse muzikanten

De JaJa’s zijn zeer te spreken over de (van oorsprong) Woudrichemse muzikanten die zullen optreden.

“Het maakt niet uit welk instrument ze bespelen, ze zijn stuk voor stuk echt goed.” Gabriel Gort (piano, accordeon en zang), Ad Baks (bas, piano en zang), Izak Boom (gitaar, accordeon en banjo), Piet Kuipers (klarinet en saxofoon), Marco Kuipers (saxofoon), Johan Struik (bas, gitaar en zang) en Rob van der Plas (slagwerk), zijn verantwoordelijk voor de vrolijke noot en gevoelige snaar.

Kaartjes

Er zijn tot uiterlijk 15 oktober nog een aantal kaarten te koop bij ‘t Rondeel, voor het optreden op zaterdagavond. Een kaart kost 15,00 euro.