College besluit verkoop van groot bouwkavel in Sleeuwijk niet terug te trekken

do 6 okt, 18:35

SLEEUWIJK • Hoewel het college van burgemeester en wethouders van mening is dat het de voorkeur heeft om op een groot bouwkavel meerdere kleinere woningen te bouwen, wordt het bestemmingsplan van een groot bouwperceel in Sleeuwijk niet aangepast.

Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen, die de VVD aan het college stelde. De kavel waarover het gaat, een voormalige paardenweide die vrij kwam na verplaatsing van de paardensportvereniging naar De Roef, kent een lange historie.

Maximaal één woning

‘Oorspronkelijk was het de bedoeling dat op deze locatie 26 zorgwoningen gerealiseerd zouden worden. Voor dat plan was geen draagvlak in de omgeving’, legt het college uit.

‘De zorgwoningen worden nu op de aangrenzende kavel gerealiseerd. Nadrukkelijk in overleg met de omgeving, maar ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt, is ervoor gekozen om op deze kavel maximaal één woning mogelijk te maken. Vanuit de omgevingsdialoog is door de voormalige gemeente Werkendam met de omwonenden deze afspraak gemaakt. Die afspraak respecteren wij.’

Verkoop wordt niet teruggetrokken

Het college is dus niet voornemens de verkoop van de kavel terug te trekken en een nieuw plan te ontwikkelen, wat de bouw van meerdere woningen mogelijk maakt.

‘Als consistente overheid zullen wij die afspraken nakomen en aldus de verkoop van de kavel niet terugtrekken. Wij onderschrijven zeker dat in deze tijdsgeest meerdere woningen op een kavel de voorkeur verdient, maar nadrukkelijk in overleg met de omgeving en de stedenbouwkundige visie voor deze kavel is een bestemmingsplan opgesteld dat één woning mogelijk maakt’, besluit het college.