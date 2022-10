Antwoorden blijven uit tijdens gesprek over komst van opvanglocatie in Werkendam

WERKENDAM • Het gesprek tussen ondernemers die met hun bedrijf gevestigd zijn op industrieterrein de Bruine Kilhaven in Werkendam en de gemeente Altena, heeft voor de ondernemers niet de gewenste antwoorden opgeleverd. Dat blijkt uit een brief die in handen is van Het Kontakt.

De gemeente wil op het industrieterrein een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders openen. Middels een brief aan burgemeester Egbert Lichtenberg en wethouder Wendy van Ooijen vragen de ondernemers nogmaals om opheldering over de gang van zaken. Ook hopen ze duidelijke antwoorden op hun vragen te krijgen, iets wat tot dusver uitbleef.

Grondslag besluitvorming

In de brief, opgesteld door het bestuur van Ondernemersvereniging Bruine Kilhaven, wordt om opheldering over de grondslag voor de besluitvorming gevraagd.

‘Normaliter dient voor het planologisch mogelijk maken van (tijdelijke) bewoning een bestemmingsplanprocedure of vergunningsprocedure in gang gezet te worden. De indruk wordt gewekt dat er nu buiten deze procedures om een (nood)opvang wordt gerealiseerd. Op welke grondslag is deze wijze van huisvesting mogelijk gemaakt?’, vragen de opstellers van de brief zich af.

Ook wil men weten wat de mogelijkheden zijn voor een bezwaarprocedure, aangezien dit normaliter hoort bij een vergunningsprocedure.

Verkeersveiligheid

De ondernemers willen dat de gemeente stappen onderneemt om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. In de brief wordt gesteld dat de infrastructuur van het industrieterrein niet berekend is op een grote toename van verplaatsingen te voet, over de weg, of met de fiets.

‘Hoe gaat de gemeente zorgdragen dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt? Een afwachtend beleid waarbij de ‘praktijk’ het moet uitwijzen leidt hoogstwaarschijnlijk tot verkeersslachtoffers.’.

Hoewel de ondernemersvereniging zegt generalisering te willen voorkomen, acht men - onder het mom ‘beter voorkomen dan genezen’ – het noodzakelijk om ‘niet-ondenkbare mogelijke excessen (op het gebied van algemene veiligheid, red.) toch onder de aandacht te brengen’.

Zo willen de ondernemers weten of er huis- en/of gedragsregels opgesteld worden en of er 24/7 een huismeester aanwezig is om alles in goede banen te leiden. Ook wil men weten waar omwonenden en ondernemers terecht kunnen als zij overlast ervaren.

Keurmerk bedrijventerrein

Omdat de veiligheid op het bedrijventerrein nu nog goed geregeld is, beschikt men al jaren over het KVO-b, een keurmerk. Hierdoor krijgen de ondernemers een korting van 10 procent op hun verzekering.

‘Indien dit keurmerk door de komst van deze noodopvang niet meer afgegeven kan worden, dan wenst de ondernemersvereniging de voor haar en haar achterban misgelopen gelden gecompenseerd te zien’, valt in de brief te lezen, waarna de ondernemers nog iets van het hart moet.

‘OV Bruine Kilhaven neemt het de gemeente zeer kwalijk, dat zij ons belemmert om als stuurgroep KVO-b overleg te voeren, juist nu dit echt om de veiligheid op ons industrieterrein gaat, voor zowel bedrijven, bewoners, de infrastructuur en eventueel statushouders. Is de tactiek van de gemeente een kinderlijke tactiek: wat je niet wilt zien, is er niet?’.

‘Ten minste 60 personen’

De omwonenden van het pand aan de Vierlinghstraat, waar de opvanglocatie gerealiseerd moet worden, zijn middels een brief geïnformeerd. Die brief bevat de ‘vage passage’, zoals de ondernemers het noemen, ‘ten minste 60 personen’.

‘Wij willen graag concreet weten waar we aan toe zijn. Betekent dit, dat dit 60 tot 65 personen kunnen zijn? Of betekent dit dat op het aanwezige riante buitenterrein mogelijk woonunits bijgeplaatst worden, waardoor een veel grotere capaciteit gehaald kan worden?’.

De ondernemers willen de garantie van de gemeente dat het echt een tijdelijke opvanglocatie betreft en dat deze na drie jaar weer haar deuren sluit.

‘Gemeente lapt regels aan laars’

Tot slot halen de ondernemers aan, dat er van de gemeente geen extra woningen gebouwd mogen worden op het bedrijventerrein. ‘De gemeente heeft hier bewust de woonbestemming destijds afgehaald, omdat het niet wenselijk was om hier nog meer bewoning te creëren. Begrijpelijk dus dat de eigenaren geen vertrouwen meer kunnen hebben in een gemeente die nu haar eigen regels aan de laars lapt’, schrijft men.

De brief wordt besloten met de conclusie dat het besluit van de gemeente veel teweeg brengt. ‘Graag zien we dan ook duidelijke, heldere en eerlijke antwoorden om tot een constructief overleg over te kunnen gaan’, aldus OV Bruine Kilhaven.