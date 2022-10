• Netbeheerder Enexis was bezig met affakkelen van de gasleiding.

Werkzaamheden aan gasnet in Wijk en Aalburg trekken veel bekijks

do 6 okt, 13:16

Algemeen 607 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Werkzaamheden aan het gasnet aan de Polstraat in Wijk en Aalburg trokken woensdagavond 5 oktober veel bekijks.

De netbeheerder Enexis was bezig met het zogenaamd affakkelen van de gasleiding. Dit is nodig, omdat er een nieuwe gasleiding komt met een nieuwe verdeelkast op de kruising Langestraat/Polstraat.



De Langestraat was een aantal weken afgesloten wegens deze werkzaamheden. De Langestraat zal op 8 oktober weer toegankelijk zijn voor verkeer, volgens de borden die langs de weg staan.