Nieuwendijkse mannenkoor Onderling Genoegen na een eeuw Koninklijk

NIEUWENDIJK • Kan burgemeester Egbert Lichtenberg de lokroep weerstaan om lid te worden van het Nieuwendijkse mannenkoor Onderling Genoegen? Zaterdagavond mocht hij het koor verblijden met een Koninklijke Erepenning vanwege het eeuwfeest van het koor. Voorzitter Hillebrand Dekker kreeg zo mooi de gelegenheid om de burgemeester te polsen om mee te komen zingen. Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden kan het koor nog wel wat vers bloed gebruiken.

Zeker na twee coronajaren is het eeuwfeest van het mannenkoor een echte mijlpaal. Tevergeefs probeerden ze in die tijd om met een nieuw luchtbehandelingssysteem in Tavenu toch te blijven oefenen. “Eigenlijk tegen beter weten in, tijdens het zingen kun je beter niet te ver uit elkaar staan. Je zoekt tijdens het zingen juist steun bij elkaar”, zo weet voorzitter Hillebrand Dekker uit eigen ervaring. In de jaren dat ze niet konden repeteren onderhielden de leden contact met elkaar via de app. Het illustreert mooi hoe het koor naast de liefde voor het zingen ook omziet naar elkaar en lief en leed deelt.

De voorzitter werd zelf twaalf jaar geleden lid, toen het koor ook al naarstig op zoek was naar nieuwe leden. “Ik kreeg een brief om een keer naar een repetitieavond te komen en het was zo gezellig, vooral de ‘derde’ helft”, zo vertelt hij thuis aan de Rijksweg. Hij is vooral blij met het brede repertoire dat het koor zingt, dat varieert van geestelijke liederen tot Leonard Cohen; van Wim Sonneveld tot het Biesboschlied van de Wilpi’s. Secretaris Kees Heijstek is inmiddels dertig jaar lid en werd gevraagd door zijn zwager. Vooral het koorreisje naar Tsjechië zag hij toen wel zitten. “Ik had het jaren eerder moeten doen, vooral de onderlinge verbondenheid is een genoegen. We staan altijd voor elkaar klaar.”

In een eeuw ‘Onderling Genoegen’ werd het koor een vaste waarde in het dijkdorp. Bij de oprichting in 1922 was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Een koorlid dat graag belijdenis in de kerk wilde doen, werd er fijntjes op gewezen dat Onderling Genoegen geen ‘christelijk’ koor was. Pas na de komst in de jaren zestig van de Hervormde predikant J. van der Geest wordt het koor voor het eerst uitgenodigd om in de kerk op te treden. Daarna volgen vele optredens in de kerk, zoals bijna jaarlijks in de kerstnachtdienst.

Ook in verzorgingstehuizen is het koor een graag geziene gast, net als tijdens de seniorenmiddag die dit jaar voor 8 oktober op het programma staat. In de beginjaren repeteerde het koor in het Hasselman Instituut aan de Buitenkade, ze hadden nog geen orgel en geen piano. Pas na enkele jaren lukte het om een piano te huren, die een plekje kreeg in het Instituut. Met de uitdrukkelijke opdracht dat deze alleen door ‘vakmensen’ mocht worden bespeeld. In die jaren kreeg het koor ook het zwartfluwelen vaandel, dat bij het jubileumconcert een prominente plek heeft op het podium.

De ereplaatsen op het podium voor in de Gereformeerde kerk zijn zaterdagavond tijdens het jubileumconcert voor de veertig mannen. Gekleed in een zwart overhemd met frivool wit vlinderdasje zong het koor ter ere van haar eeuwfeest. De gemiddelde leeftijd van de koorleden is inmiddels gestegen naar 75 jaar, het jongste lid is 54 jaar. Arie Dekker is het langste lid, hij werd lid op 30 januari 1961.

“Hij ging met zijn vader mee, we hebben zelfs meerdere leden die door hun vader lid werden. Ook broers van Arie werden lid van ons koor. Soms merken we dat oudere leden er tegen opzien om te repeteren en op te treden, soms zijn ze bekaf. Toch is dit jubileumconcert zeker geen afscheidsconcert. Dat geldt ook voor onze dirigent Johan den Hoedt, hij is zo enthousiast. We hopen echt dat dit jubileumconcert het begin is van de volgende honderd jaar van ons koor, misschien zijn er wel mannen die nu opstaan en mee willen komen zingen.”

Het aantal leden is thans veertig, bij het 75-jarig bestaan van het koor telden ze precies 75 leden. Het dalend ledenaantal komt vooral door overlijdens, soms worden leden rustend lid als zingen niet meer zo goed lukt.

Onderling Genoegen trad op tot buiten de landsgrenzen, zoals in Tsjechië en Duitsland. Voorts verzorgden ze benefietconcerten voor de Bartiméus stichting. In 2023 staat een reis naar Tielt in België op het programma, voor een optreden in de kerk daar. De contacten zijn via de dirigent al gelegd.

