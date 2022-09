Riveer stapt over op winterdienstregeling: veer Aalst-Veen vaart uur korter

1 uur geleden

Algemeen 116 keer gelezen

ALTENA • Vanaf zaterdag 1 oktober start de winterdienstregeling bij Riveer. Dit betekent onder andere dat de voet- en fietsveren rondom Gorinchem én het autoveer Aalst-Veen niet meer op zondag varen. Daarnaast is er geen vaste dienstregeling meer naar Slot Loevestein en Fort Vuren.

Met het ingaan van de wintertijd gaat het veer Aalst-Veen een uur korter varen. Dit betekent dat de veerpont per 1 november tot en met maart tot 19.50 uur vaart. Van april tot en met oktober vaart dit veer tot 20.50 uur.

Van oktober tot en met april wordt er niet op zondag gevaren tussen Aalst en Veen en tussen Gorinchem en Woudrichem, Sleeuwijk, Werkendam en Hardinxveld. Wil je op zondag toch naar de overkant? Reserveer dan de watertaxi (niet beschikbaar voor Aalst-Veen). Deze boot vaart 365 dagen per jaar op een tijdstip naar keuze.

Vanaf oktober vaart Riveer ook geen vaste dienstregeling meer naar Loevestein. Om toch over water naar het kasteel te gaan, heeft Riveer de Watertaxi-actie. In plaats van 13,60 euro betaalt men dan 6,80 euro voor een retourtje vanuit Gorinchem of Woudrichem, op een tijdstip naar keuze.

Boek daarom eerst een entreekaartje op de website van Slot Loevestein en reserveer daarna de overtocht via telefoonnummer 0183-659 314 (keuze 3). Tickets voor de Watertaxi-actie zijn alleen te koop via de website of de Riveer-app.