Geen strafrechtelijke vervolging voor Gomarus Scholengemeenschap

GORINCHEM • Het Gerechtshof in Den Haag heeft op woensdag 28 september bekend gemaakt dat de Gomarus Scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, definitief niet strafrechtelijk vervolgd wordt voor het discrimineren van homoseksuele leerlingen en medewerkers.

Er was aangifte gedaan van discriminatie tegen homoseksuele leerlingen en homoseksuele personeelsleden op de school in de periode tussen 2016 en 2021. Daarnaast hadden ze aangifte gedaan van wederrechtelijke vrijheidsberoving en dwang tegen één van de klagers, gepleegd in oktober 2016. Deze persoon werd verplicht om uit de kast te komen, in het bijzijn van ouders.

Het Openbaar Ministerie heeft, gelet op gewijzigde omstandigheden op de Reformatorische school, besloten de zaak met een zogeheten beleidssepot af te doen.

Naar het oordeel van het Haagse hof zijn er voldoende aanwijzingen dat de Gomarus zich met de notitie ‘Seksualiteit 2016’, zoals die in de genoemde periode op school voor medewerkers en leerlingen gold, schuldig heeft gemaakt aan overtreding van discriminatiebepalingen.

Vervolging van bestuursleden en medewerkers van Gomarus hiervoor is volgens het Gerechtshof echter niet meer aan de orde. De feiten hebben zich voorgedaan in de periode 2016 en 2017. Er hebben zich sindsdien geen nieuwe incidenten voorgedaan. Dat blijkt ook uit het Herstelrapport van de Inspectie van het Onderwijs van 22 april 2022. De eerder gesignaleerde tekortkomingen zijn hersteld en de bewuste notitie ‘Seksualiteit 2016’ maakt geen onderdeel meer uit van het nieuwe beleid.

Het Haagse hof vindt ook dat er voldoende aanwijzingen zijn van dwang tegen één van de klagers, maar niet van wederrechtelijke vrijheidsberoving. De betreffende leerlinge werd gedwongen aanwezig te blijven bij een gesprek met haar op school waar ook tegen haar wil haar ouders bij waren geroepen. Ook hiervoor acht het hof een vervolging nu niet meer op zijn plaats. Het incident heeft zich ruim zes jaar geleden voorgedaan.

Verder is met klaagster in 2019 een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin de Gomarus haar een schadevergoeding heeft toegekend ten behoeve van de schade die er bij klaagster is ontstaan als gevolg van dat incident. Tot slot hebben beklaagden vanwege de gerezen negatieve publiciteit het nodige over zich heen gekregen. Tegen deze achtergrond zou een strafvervolging voor dwang de beklaagden onevenredig zwaar treffen.