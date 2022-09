Özcan Akyol opent jubileumseizoen van Woerkums Literair Café

1 uur geleden

WOUDRICHEM • Seizoen 2022/2023 is heel bijzonder voor het Woerkums Literair Café. Dit wordt namelijk het dertigste seizoen dat zij in deze gemeente inspiratie bieden aan zowel lezers als niet-lezers, door middel van een divers aanbod van lezingen van schrijvers, dichters en filosofen.

En een jubileum vraagt uiteraard om een grootste aftrap: niemand minder dan Özcan Akyol ‘Eus’ verzorgt de eerste lezing van het seizoen op vrijdagavond 30 september. Naast journalist, programmamaker en schrijver is Eus ook een bevlogen spreker. Afgelopen jaar waren zijn programma’s Eus’ boekenclub en De geknipte gast succesvol en pasgeleden is het vervolg op De neven van Eus weer van start gegaan. Eus’ optreden vindt plaats op het Altena College in Sleeuwijk.

De zaal opent om 20.00 uur, om 20.30 uur start de lezing. In de pauze wordt er livemuziek verzorgd door Sabine, Julia en Noa, ook wel bekend als De Zangnichtjes uit Sleeuwijk. Er hoeft voor de lezing niet gereserveerd te worden, kaartjes worden verkocht aan de deur. De toegangsprijzen bedragen 15,00 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor studenten en scholieren. Als donateur kunnen alle lezingen in dit seizoen, zonder bijkomende kosten, voor 40,00 euro bezocht worden.

Na Özcan Akyol volgen de komende maanden nog meer grote namen, onder andere Maarten van Rossem, Ilja Leonard Pfeijffer, Rosita Steenbeek en filosofe Eva Meijer staan op het programma.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met secretaris Janice Bakker-van As (woerkums-literaircafe@outlook.com). Een ieder die op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws, datums en tijden kan de Facebook- en Instagrampagina van het Woerkums Literair Café in de gaten houden.