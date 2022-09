Schoolbestuurder Ton Lenting gaat met pensioen: ‘Ongelijkheid is in het onderwijs een groot probleem’

1 uur geleden

WAARDHUIZEN • Alle kinderen doen ertoe. Inclusiviteit en gelijke kansen voor kinderen in het onderwijs zijn tijdens zijn werkzame leven steeds de drijfveren geweest van schoolbestuurder Ton Lenting (63). Per 1 oktober gaat hij met vervroegd pensioen en neemt officieel afscheid van de scholenkoepel De Stroming.

“Ongelijkheid is in het onderwijs een groot probleem. Zo kan meer dan vijftig procent van de kinderen in groep twee al lezen, maar wij krijgen ook kinderen op school in groep één die nauwelijks kunnen praten. Die differentiatie is een grote opgave voor het onderwijs. Passend onderwijs is een loffelijk streven, het is goed als kinderen uit een dorp bij elkaar op school zitten, maar het is niet gemakkelijk. Als school probeer je altijd om voldoende thuisondersteuning te geven, zo hebben we tijdens de coronapandemie gezorgd dat ieder kind vanaf groep vier een laptop kreeg. Dat is slechts een noodverbandje, structurele oplossingen zijn ingewikkeld”, zo vertelt Lenting op het bestuurskantoor van de Stroming in Waardhuizen naast basisschool de VerreKijker.

Het is stil in de school, veel van de leerlingen zijn op deze Prinsjesdag naar Den Haag. Het roept herinneringen op aan de dichte scholen vanwege corona. Volgens Lenting ijlen de effecten daarvan nog steeds na bij de kinderen en de leerkrachten. “Kinderen zitten minder goed in hun vel en kampen met sociaal emotionele problemen, leraren zien dat vorderingen achter blijven. Het is complexer dan een poosje niet naar school.” Ton Lenting kwam in 2016 in dienst van de scholenkoepel de Stroming die inmiddels wordt gevormd door elf protestant christelijke scholen in het Land van Heusden en Altena met samen 2000 leerlingen. Lenting woont in Gorinchem, zodat de streek niet helemaal onbekend is voor hem, ook werkte hij eerder als interim bestuurder bij SOOLvA, de scholenkoepel van acht openbare scholen in de gemeente Altena. “Over die overstap van een openbare naar een christelijke school kreeg ik destijds wel wat vragen, maar bij SOOLvA was ik interim bestuurder en niet in dienst.”

Lenting is groot voorstander van christelijk onderwijs, ook vanuit zijn eigen christelijke levensvisie. “Diversiteit is goed, het is belangrijk als ouders kunnen kiezen voor een school die hun mensvisie onderschrijft. Onderwijs en opvoeding horen bij elkaar. Dat geldt ook voor bewezen onderwijs concepten zoals Montessori onderwijs of een Jenaplan school. Maar in Altena zie je dat veel ouders kiezen voor een school in hun eigen dorp. De Stroming kent ook geen specifieke ‘elite’ scholen. Wel bieden we voor hoogbegaafdere leerlingen lessen in een plusklas aan. Verder hebben we een talentenklas van zo’n veertig leerlingen die extra les krijgen op de Eben Haezer in Woudrichem. Ouders brengen hun leerlingen daar zelf naartoe.”

Aandacht voor deze groep leerlingen noemt Lenting een goede zaak. Als schoolbestuurder kent hij als geen ander de zorgen over het dalende niveau van het onderwijs, dat hij mede wijt aan het poldermodel. “De lat moet echt omhoog, maar wij zijn gewend geraakt aan een onderhandelingscultuur met onze kinderen. Het is belangrijk dat we de juiste focus houden op taal, rekenen en burgerschap en niet alle maatschappelijke problemen willen oplossen. Als je de basisvaardigheden niet beheerst kun je geen goede plek in de samenleving bereiken. Ik noem dat weleens de onderwijs paradox. Eigenlijk weet niemand wat goed onderwijs is. Als bestuurders moeten we wel initiëren dat we daarover continue in dialoog blijven met leerkrachten. Wij moeten hen vertrouwen geven. Onderwijs is ook vooral richting geven. Wij dagen leerkrachten ook uit om hun kennis op peil te houden, je bent er niet met alleen een PABO-diploma.”

Hoewel Lenting nooit zelf voor de klas stond - hij studeerde orthopedagogiek in Amsterdam - werkte hij wel zijn leven lang in het onderwijs. “Ik heb me altijd in willen zetten voor de ontwikkeling van de kinderen, vooral voor kinderen waarbij het niet vanzelf gaat. Schoolteams moeten oog hebben voor die kwetsbare kinderen en goed kijken wat zij nodig hebben.”