A27 tussen Gorinchem en afrit Hank enkele nachten afgesloten

1 uur geleden

ALTENA • In de nachten van dinsdag 4 oktober tot en met donderdag 6 oktober is de A27 afgesloten tussen het knooppunt Gorinchem en de afrit Hank. Rijkswaterstaat werkt dan aan het asfalt en herstelt voegen. De toerit Hank blijft wel open.

De afsluitingen zijn ’s nachts op dinsdag 4 oktober vanaf 22.00 uur tot en met woensdag 5 oktober 5.00 uur en op woensdag 5 oktober vanaf 22.00 uur tot en met donderdag 6 oktober 5.00 uur.

Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden niet doorgaan. De reservenacht staat gepland van donderdag 6 oktober 22.00 uur tot en met vrijdag 7 oktober 05.00 uur.

Omrijden kan via de A15, A16 en A59 of via de A15, A2 en A59. Een omleidingsroute is aangegeven.