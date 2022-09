Natuur- en Vogelwacht Biesbosch zoekt vrijwilligers voor de knotploeg

REGIO • Elke winter is de knotploeg van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch druk aan de slag met het knotten van wilgen in en rond de Biesbosch. Dit jaar zijn de griendjes van het Visschersgat in de Dordtse Biesbosch aan de beurt. De griendjes van het Visschersgat behoren tot het eigen beheersgebied van de Natuur- en Vogelwacht.

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kunnen deze karakteristieke bomen onderhouden worden en daardoor behouden blijven. ‘Heerlijk bezig zijn in de vrije natuur en met je blote handen meehelpen aan het in stand houden van het landschap geeft veel voldoening’, schrijft Natuur- en Vogelwacht Biesbosch.

Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden. Alle hulp is welkom. Zaterdag 1 oktober is de eerstvolgende knotzaterdag. Daarna wordt er ook nog op de zaterdagen: 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart geknot.

De knotploeg verzamelt om 10.00 uur op het erf van hoeve Jong Dordrecht aan de Noorderelsweg 4a in Dordrecht, het onderkomen van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. ‘Als je de armen uit de mouwen wilt steken en goed bezig wilt zijn in onze mooie natuur stuur dan een berichtje naar info@vogelwacht.eu’, roept men op.