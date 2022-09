Schoolkinderen de Wilgenhoek leren schrijven met scheerschuim

1 uur geleden

HANK • In het zuiden van Nederland zitten de schoolkinderen inmiddels alweer in de derde week van dit schooljaar. De kinderen zijn inmiddels gewend in de nieuwe klas en aan de nieuwe vakken die ze krijgen. Voor groep 3 is dit niet alleen lezen en rekenen, maar ook schrijven.

Om de kinderen dit te laten oefenen, rekening houdend met de motoriek van de nog jonge kinderen, wordt er niet gestart met een potlood in een schriftje. Deze week werd op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank de letter ‘m’ geoefend met de vingers in het scheerschuim. ‘Door het voelen van het schrijven van de letter met de vinger, wordt de overstap naar het schrijven met een potlood makkelijker’, licht leerkracht Esther Biesheuvel toe.