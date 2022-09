Stichting BIZ Centrum Werkendam en gemeente ondertekenen nieuwe uitvoeringsovereenkomst

ALTENA • Wethouder Wendy van Ooijen en het bestuur van de Stichting BIZ Centrum Werkendam (Bedrijven Investeringszone) ondertekenden op donderdag 15 september een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. De huidige overeenkomst loopt op 31 december 2022 af. Zowel de gemeente als de stichting zijn tevreden over de resultaten tot nu toe en willen de samenwerking op deze manier graag voortzetten.

In de uitvoeringsovereenkomst worden voor vijf jaar concrete afspraken vastgelegd tussen de Stichting BIZ Centrum Werkendam en de gemeente. De afspraken staan volledig in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied van Werkendam. Werkendam is het centrum voor recreatief winkelen in Altena. Naast het aanbieden van een compleet winkelaanbod, zijn ook de activiteiten die leuk zijn voor bezoekers en mensen naar het centrum trekken belangrijk.

Na de ondertekening is het aan de gemeenteraad van Altena om een besluit te nemen over de bijbehorende belastingverordening, waarin de heffing en de subsidie voor de BIZ worden geregeld. Daarna volgt de laatste stap, namelijk de formele draagvlakmeting door de gemeente. De uitvoeringsovereenkomst en de verordening worden definitief als de meerderheid van de betrokken ondernemers instemt.

Namens de Stichting BIZ Centrum Werkendam ondertekenen mevrouw Christine Ruijtenberg (voorzitter), de heer John van Vuuren, mevrouw Marjolein Uijl en mevrouw Leona Verbeek.

“Ik ben blij dat we samen met de Stichting onze bestaande afspraken verlengen”, vertelt wethouder Wendy van Ooijen. “Een BIZ maakt ondernemers samen sterk. De afgelopen jaren hebben we samen mooie resultaten bereikt. En voor de nieuwe overeenkomst liggen alweer vele initiatieven klaar die we samen kunnen uitvoeren. Een BIZ is bij uitstek dé manier om winkelen aantrekkelijk te maken en te houden.”

BIZ-voorzitter Ruijtenberg reageert ook tevreden. “Als nieuw bestuur zien we absoluut het grote belang van deze BIZ. Daarmee krijgen we de financiële middelen om voor alle ondernemers in het gebied dit nog aantrekkelijker te maken. Voor een verdere versterking van het ondernemersklimaat is het belangrijk dat de BIZ Centrum Werkendam wordt verlengd.”