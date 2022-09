Internationaal bezoek uit Zweden, Oostenrijk, Turkije, Tsjechië en Hongarije op vmbo Schans

1 uur geleden

Algemeen 114 keer gelezen

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk heeft van de Europese Unie een subsidie gekregen om mee te doen aan een internationaal uitwisselingsprogramma, Erasmus+. Leerlingen uit klas 3 en 4 mogen hieraan meedoen. Het uitwisselingsproject houdt bij Schans uitwisselingen in, met leerlingen uit Zweden, Oostenrijk, Turkije, Tsjechië en Hongarije. De uitwisselingen duren telkens een volledige schoolweek.

Vorig jaar zijn er vanuit Schans leerlingen en een aantal docenten naar Tsjechië en Zweden geweest. Nu is de school in Sleeuwijk zelf gastland. Van maandag 19 september tot en met vrijdag 23 september zijn er leerlingen uit bovengenoemde landen bij Schans op bezoek.

De buitenlandse jongeren verblijven bij de leerlingen van Schans in het gezin en hun begeleidende docenten in een Bed & Breakfast in Sleeuwijk.

De school heeft een leuk en afwisselend programma samengesteld waarbij de gastleerlingen kennismaken met Schans en door het bezoeken van toeristische attracties ook Nederland leren kennen. De naam van het project is CTRL, wat staat voor ‘click to real life’. Het project staat in het teken van mediawijsheid en sociale competenties.

In december is Hongarije gastland en gaat een groep leerlingen van Schans een week doorbrengen in Hongaarse gastgezinnen en meelopen op een middelbare school. In het voorjaar van 2023 staat een bezoek aan Turkije gepland.