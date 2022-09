Progressief Altena: ‘Ingewikkelde wet- en regelgeving groot risico voor jongeren met een beperking’

ALTENA • De Nationale Ombudsman berichtte onlangs over jongeren met een beperking die door ingewikkelde wet- en regelgeving veel risico lopen op langdurige financiële problemen. De jongeren worden geconfronteerd met ingewikkelde wetten, administratieve rompslomp, onzekere inkomsten en weinig toekomstperspectief. ‘Dit terwijl wetten en regels jongeren moeten helpen, in plaats van in de weg zitten’, stelt Progressief Altena.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie aan het college van burgemeester en wethouders in Altena. Zij vroeg onder andere of het college bekend is met dit bericht van de Nationale Ombudsman en of bekend is of jongeren in Altena ook tegen deze ingewikkelde wet- en regelgeving aanlopen.

De Nationale Ombudsman deed ook een aantal aanbevelingen, zoals het proactief informeren van jongeren in begrijpelijke taal al voor hun achttiende verjaardag, zorgen voor goede persoonlijke begeleiding, zorgen dat werken van toegevoegde waarde is en zorgen voor financiële zekerheid. Progressief Altena heeft gevraagd of het college bereid is de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman over te nemen.