Sleeuwijk haalt ruim 4000 euro op voor KWF Kankerbestrijding

56 minuten geleden

Algemeen 80 keer gelezen

SLEEUWIJK • Tijdens de KWF-collecteweek in Sleeuwijk is door vrijwilligers maar liefst 4.114,66 euro opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF niet alleen levensreddend onderzoek financieren, maar zich ook inzetten voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. Extra bijzonder: alle donaties aan de deur zijn via een QR-code op het collectebord gegeven. Daarnaast werd er dit jaar ook via WhatsApp gecollecteerd.

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Onderzoek en zorg blijven hard nodig. “Dat motiveert onze vrijwilligers elk jaar weer om langs de deuren te gaan, en we zijn iedereen in Sleeuwijk heel dankbaar voor hun gift”, zegt Geralda Pekaar, coördinator van collecteteam Sleeuwijk.”

Doneren via de QR-code

Nieuw dit jaar was alle collectanten in heel Nederland een collectebord met QR-code bij zich hadden, in plaats van een collectebus. “Dat is natuurlijk even wennen, en soms moest je wat extra uitleg geven aan de deur. Leuk was wel dat we elke dag online konden zien hoeveel er al was opgehaald.”

Collectant gemist?

Een ieder die alsnog een bijdrage wil leveren, kan online geld doneren via www.kwf.nl/collecte.