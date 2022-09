Waterschap Rivierenland heft beregeningsverbod in Altena op

ALTENA • Vanwege de weersomslag na de droge zomer heeft Waterschap Rivierenland de beregeningsverboden in de Betuwe en Altena opgeheven Het beregeningsverbod in (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen blijft van kracht, omdat in dit gebied geen wateraanvoer mogelijk is.

De twee verboden worden opgeheven omdat het regent, de temperatuur daalt, de zon minder schijnt en omdat de vraag naar water snel afneemt. In de Betuwe gold sinds 10 augustus overdag een beregeningsverbod uit oppervlaktewater, in Wijk en Aalburg gold een beregenings- en onttrekkingsverbod sinds 19 augustus. Waar het waterschap water kan aanvoeren, houdt men inmiddels de normale zomerpeilen aan.

Geen aanvoer: nog wel verbod

In (delen van) de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen kan het waterschap geen water aanvoeren. In de peilgebieden Groesbeek, Ooijpolder en Citters blijft dan ook het beregeningsverbod uit oppervlaktewater van kracht. De waterhuishouding is er sterk afhankelijk van neerslag of de Rijn. Zolang sloten niet op peil komen, houdt het waterschap met stuwen zo veel mogelijk water vast.

Blauwalg op de Maas

Op sommige plekken staan nog extra pompen om water uit de grote rivieren te halen, want de waterstand op de Rijn blijft relatief laag. Ook is het waterschap spaarzaam met het inlaten van water uit de Maas, vanwege blauwalg. Men raadt watergebruikers aan om rekening te houden met mogelijke aanwezigheid van blauwalg.