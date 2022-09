Brandweerpost in Werkendam krijgt nieuw specialistisch voertuig

WERKENDAM • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft maandagavond 19 september het nieuwe specialistische voertuig van de brandweerpost Werkendam overdragen aan het team. Het gaat om een Klein Water Transport-voertuig (KWT).

Het watertransportsysteem van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is hiermee compleet. Enkele jaren geleden werd het programma watertransport in het leven geroepen om een snel, duurzaam en efficiënt systeem te ontwikkelen. Men gebruikte namelijk verschillende systemen die niet goed op elkaar aansloten. Ook was het bij grootschalige branden vaak lastig om voldoende bluswater ter plaatse te krijgen. Bovendien is de hoeveelheid water van ondergrondse brandkranen meestal niet voldoende en is het niet erg duurzaam om drinkwater te gebruiken.

Zes KWT’s opgeleverd

Het grootwatertransport was al operationeel, één daarvan staat in Wijk en Aalburg, en als sluitstuk zijn nu ook zes wagens met klein watertransport (KWT) opgeleverd. Deze KWT’s leveren over een afstand van één kilometer minimaal 2.000 liter water per minuut. Dat is ruim voldoende om een tankautospuit of hoogwerker te voorzien van bluswater. Ook kunnen alle eenheden van het groot- en klein watertransport gecombineerd aan elkaar worden gekoppeld en ingezet. Op deze manier kan er over een afstand tot maximaal 2,5 kilometer water gehaald worden.

Goede spreiding

Het team van Werkendam heeft nu een KWT en zal binnenkort uitrukken met de wagen. Met zes wagens in de regio is er een goede spreiding en kunnen ze binnen een half uur overal operationeel zijn. Bij het groot watertransport duurt dit ongeveer een uur. De nieuwe wagens zijn compleet uitgerust: de watertransportslangen kunnen met een apparaat worden opgenomen en opgeborgen in het voertuig, dat voorkomt zware arbeid. De voertuiguitrusting is op maat en op de taak aangespat, er zit zelf een fiets op om de transportslang te controleren tussen het KWT en de brand. Uniek is dat de wagens voorzien zijn van een hose drain unit (HDU) en telemetrie. De HDU ontwatert de slangen na afloop van een brand en met telemetrie kan op afstand worden uitgelezen wat de actuele staat is van het voertuig en hoeveel water het voertuig heeft afgegeven bij een brand.

Brandweerpost Werkendam

De postcommandant van Werkendam is Jan Snoei. Het team bestaat uit 22 personen en heeft beschikking over een tankautospuit en nu dus ook dit specialistisch voertuig.