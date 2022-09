Autoloze schooldag in Altena: ruim 4000 leerlingen op 25 scholen deden mee

1 uur geleden

Algemeen 112 keer gelezen

HANK • De derde donderdag van september is het de Landelijke Autoloze Schooldag. Bewustwording van verkeersveiligheid bij vervoer van en naar school staat hierbij centraal. Ruim 4000 leerlingen op 25 scholen in Altena deden mee.

Tijdens de Autoloze Schooldag besteden scholen in de klas en richting ouders aandacht aan de verkeersveiligheid rondom de scholen en het effect van verkeer op het thema duurzaamheid. Elke deelnemende school geeft een eigen invulling aan de dag, maar in elk geval roepen alle scholen hun leerlingen en ouders op niet met de auto naar school te komen. De kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school maar ook skeelers en stepjes zijn populair.

Basisschool de Bolderik

Wethouder Hans Tanis was donderdag te gast in groep 8 van basisschool de Bolderik in Hank. Daar sprak hij met leerlingen over hun ervaringen en gedrag in het verkeer in de vorm van een stellingenspel. Ook was er voor leerlingen gelegenheid vragen te stellen aan de wethouder. Dit leverde goede gesprekken op. Alle leerlingen van de bovenbouw kregen een kaartje mee om tips aan te dragen bij de gemeente over verkeersveiligheid en duurzaamheid van vervoer.

“Het was mooi om de lange rij met fietsen vandaag bij de Bolderik op het schoolplein te zien staan. We hebben een hele leuke en leerzame ochtend gehad met enorm betrokken en enthousiaste leerlingen”, aldus wethouder Hans Tanis.

Aandacht voor verkeer in het onderwijs belangrijk

“Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in onze gemeente”, vertelt Tanis. “Als gemeente Altena ondersteunen we onze scholen actief bij verkeerseducatie. Het is belangrijk om kinderen op jonge leeftijd hierbij te betrekken. De Autoloze Schooldag is daar ook een onderdeel van. Het is goed om met elkaar te ervaren wat het doet als we vaker de auto laten staan bij de vaak korte afstanden van het halen en brengen naar school. Een veiliger en schonere schoolomgeving heeft grote impact. Ik hoop dat leerlingen en ouders om die reden, ook na vandaag, vaker voor de fiets of ander vervoersmiddel dan de auto kiezen.”