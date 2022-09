• Dorpshuis Teratina in Eethen.

Angelo Meijers houdt lezing in dorpshuis Eethen

EETHEN • Angelo Meijers houdt op zaterdag 1 oktober een lezing in dorpshuis Teratina in Eethen. Angelo Meijers is schrijver, coach en inspirator en een veel gevraagd spreker.

Zijn inspiratie en inzichten over de transformerende tijd waarin we nu leven geven heel veel mensen steun en vertrouwen in een mooie toekomst. Een wereld waarin liefde en verbinding centraal staan. De avond begint om 18.30 uur en de kosten om de lezing bij te wonen zijn 15,00 euro.