De Kurenpolder houdt inloopavond over plannen voor hotel en nieuwe voorzieningen dagrecreatie

1 uur geleden

Algemeen 234 keer gelezen

HANK • Recreatiegebied De Kurenpolder werkt momenteel aan recreatieve ontwikkelingen op hun terrein in Hank. Deze plannen bestaan uit de ontwikkeling van een hotel en nieuwe voorzieningen voor dagrecreatie. Om de beoogde plannen te kunnen realiseren, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

In verband met de voorbereidingen van dit bestemmingsplan, organiseert De Kurenpolder in samenwerking met de gemeente Altena een inloopbijeenkomst. Op dinsdag 27 september zijn geïnteresseerden tussen 19.30 uur en 21.30 uur welkom om een toelichting op de plannen te krijgen en daarover vragen te stellen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in het restaurant van De Kurenpolder op het adres Kurenpolderweg 31 te Hank.