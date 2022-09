SLIM maakte de popmuziek salonfähig en viert 40-jarig jubileum

NIEUWENDIJK • In 1981 timmert Phil Collins aan de weg met het nummer ‘In the air tonight’, terwijl Anita Meyer met ‘Why Tell me, Why’ een megahit scoort. Ondertussen haalt de streekmuziekschool dan nog steeds haar neus op voor pop en rockmuziek, zodat enkele jongeren in december van dat jaar besluiten om popkollectief SLIM op te richten. Vorige week zaterdag vierden ze in Xinix een verlaat jubileumfeestje.

Het feestje begint in de middag met de workshops voor jonge muzikanten in de oefenruimtes van Xinix, ter voorbereiding van het jaarlijks SLIM Herfstfestival. “Na corona moeten we dat echt weer opnieuw opbouwen”, zo vertelt Jolanda Oldenburg die jarenlang voorzitter was van SLIM. ”We proberen elk jaar nieuwe bandjes te formeren met de workshops, die dan samen mogen optreden op het Herfstfestival. Zo treedt straks nog Classmate Groove op, het bandje van het Altena college.” Ook Donna Bastiaansen uit Gorinchem staat later op de avond op het podium tijdens het jubileumfeest in Xinix. “Ik weet nog dat ze als verlegen meisje voor het eerst aan de Tol binnenkwam.” Recent gaf Oldenburg als voorzitter het stokje over aan Nancy Bijland.

Tijdens het jubileumfeest van SLIM - officieel Stichting ter Bevordering van Amateuristische Lichte Muziekbeoefening in het Land van Heusden en Altena - is volop aandacht voor de mensen van het eerste uur. Ronald van den Ende, één van de oprichters, springt nog als een jonge hond over het podium in Xinix. Herinneringen ophalend aan ‘t Zwijntje in Sleeuwijk, Ut Gemaaltje in hetzelfde dorp en de SLIM Burcht in Werkendam. Allemaal plekken waar de muzikanten elkaar opzochten om samen muziek te maken in een streek waar volgens Van de Ende ‘niets te doen was voor de jeugd’, zelf speelde hij in de jaren tachtig in de band Plakband. Na omzwervingen in de eerste jaren verhuist popkollectief SLIM in 1986 naar de verlaten VGLO school aan de Tol. SLIM krijgt in Dik Brienen een eigen beheerder en Hylke Tromp wordt voorzitter. Ook vrijwilliger Lya van de Brand is al bijna vanaf het begin betrokken bij SLIM.

Hylke Tromp krijgt in 2005 de Provinciale Brabantse Popprijs voor zijn inzet voor onder andere SLIM. “Hij heeft zijn leven opgeofferd aan de organisatie”, zo grapt Dik Brienen als Tromp op het scherm via een livestream door de bezoekers in Xinix wordt toegejuicht. Ook Tromp haalt herinneringen op; over de oefenruimtes, de school aan de Tol en wethouder Albert Timmermans die het daar allemaal mogelijk maakte. “We hebben veel mensen aan de muziek geholpen”, zo vertelt een licht geëmotioneerde Tromp die vanwege zijn gezondheid niet live aanwezig kan zijn in Xinix. Maar ook beheerder Dik Brienen ‘offerde’ zijn leven op aan SLIM, bij de viering van het 25 jarig bestaan kreeg hij al volop lof toegezwaaid van Jolanda Oldenburg. “Dik is zo belangrijk, hij is altijd enthousiast, vooral met al die jonge muzikanten. Als we een kerk waren, zou Dik beslist onze koster zijn.”

Begin 21e eeuw moet de school aan de Tol gesloopt worden voor de aanleg van nieuwe op- en afritten van de A27. SLIM steekt de snelweg over en gaat tijdelijk verder in Fort Altena. De contacten met Xinix, het poppodium voor optredens in Nieuwendijk, zijn dan al gelegd. Ook Xinix moet verhuizen vanwege de sloop van haar onderkomen. De gemeente Werkendam dringt aan op samengaan en gezamenlijke huisvesting, dat geldt ook voor muziekvereniging Crescendo uit Nieuwendijk. SLIM en Xinix worden het snel eens en in Nieuwendijk verrijst vlak langs de snelweg een nieuwe poptempel die 5 januari 2008 in gebruik wordt genomen.

Xinix is en blijft de organisator van de live optredens, terwijl SLIM muziekworkshops verzorgt in het pand en jaarlijks een Herfstfestival houdt. In 2022 vond een voorjaarseditie plaats omdat het festival vanwege corona in oktober 2021 moest worden afgelast. Ook de viering van het veertigjarig bestaan werd verplaatst van december 2021 naar september dit jaar. Nog altijd zijn vele vrijwilligers van het eerste uur actief bij het Popkollectief SLIM. Veel van hun werk is opgetekend in het ledenblad de ‘Slimmerick’. Tijdens het jubileumfeestje wordt door Hans Ouwerkerk onthuld dat alle meer dan 250 nummers van het blad gedigitaliseerd zijn en op de site www.slimweb.org geplaatst worden. Ook voor het veertigjarig jubileum - officieel in december 2021 - werd nog een ‘Slimmerick’ samengesteld. De laatste zo vertelt penningmeester Piet van Vugt. “We hebben zo’n 150 donateurs, maar het ledenblad was één van onze grootste kostenposten, vooral vanwege de portokosten.”

Terwijl voor de podiumoptredens binnen even wordt gepauzeerd, gaat het feestje buiten gewoon door. Voor de vette snack worden de bezoekers getrakteerd op ‘Friet van Aniet’. Ondertussen houden muzikanten een trommelsessie, gaat de champagne rond en wordt vuurwerk afgestoken. Na de pauze halen Jolanda Oldenburg en Marco Bruggeman nog herinneringen op aan SLIM. Het feest wordt afgesloten met een open JAM.