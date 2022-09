Ruim honderd gasten van de Zonnebloem genieten van jaarlijkse filmmiddag in bioscoop Hollywoud

ALMKERK/WOUDRICHEM • Ook dit jaar organiseerde de afdeling Woudrichem van de Zonnebloem weer de jaarlijkse filmmiddag in bioscoop Hollywoud in Almkerk. Laban Duijnhouwer van de bioscoop was alweer voor de negentiende keer gastheer voor de ruim honderd gasten van de Zonnebloem.

Het bestuur van de Woudrichemse afdeling had voor de filmdag ook de Zonnebloem afdelingen Hank, Dussen, Werkendam, Almkerk en Nieuwendijk uitgenodigd. Naast de film Merijntje Gijzen werden de gasten getrakteerd op een overheerlijke lunch.

Namens de Zonnebloem bedankte Teuny van Breugel, bestuurslid Zonnebloem Woudrichem, de heer Duijnhouwer met een mooie bos bloemen. Volgend jaar hoopt de afdeling Woudrichem voor de twintigste keer de filmmiddag in Hollywoud te organiseren.