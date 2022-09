Korenmolen De Twee Gebroeders in Wijk en Aalburg bestaat 150 jaar

WIJK EN AALBURG • Tijdens de Altenase Molendag op 1 oktober 2022, waarop alle molens in de gemeente Altena te bezoeken zijn, viert Korenmolen De Twee Gebroeders zijn 150e verjaardag. De molen werd in 1872 gebouwd en kent een roerige geschiedenis. Sinds 2017 is de molen, die eigendom is van Molenstichting Het Land van Heusden en Altena, weer volop in bedrijf voor het malen van biologisch meel.

Molenaar Sven Verbeek is druk in de weer als we de molen binnenkomen. “Klein momentje hoor, dan vul ik de tarwe nog even aan.” De touwen die de beneden- en de bovenverdieping met elkaar verbinden, glijden soepel door de openingen in de vloer. “Zo de volgende zak hangt weer klaar. Dat scheelt me straks weer een keer heen en weer lopen”, legt Sven uit. Gedurende de dag verplaatst hij zich voortdurend in de hoogte door de molen heen.

Fokwieken

“Er is nu wind, dus daar moet ik van profiteren. Als er geen wind is, dan heb ik geen meel. Als er minder wind is, kan ik makkelijker malen door de fokwieken die we er afgelopen voorjaar op hebben laten zetten door molenmaker Straver uit Almkerk. Maar zonder wind doet geen molen het, ook niet met fokwieken.”

De fokwieken zorgen ervoor dat de wieken gestroomlijnder zijn. “Die fokwieken hebben we laten aanbrengen op twee van de wieken. Als ze op alle vier de wieken zouden zitten, dan wordt de windkracht wel heel sterk. Als de molen dan stilstaat en er is een storm, dan slaap ik niet heel lekker”, lacht Sven. “De fokwieken overtreffen hun verwachtingen. In de zomer is er vaak minder wind dan in de winter. En toch heb ik geen voorraadprobleem gehad met weinig wind, terwijl ik daar andere jaren echt moeite mee had.”

Tweede jeugd

Ondertussen wisselt Sven een volle zak meel voor een lege, zodat de productie doorloopt. “Het begon allemaal in 2016 toen Gerard Hardeman, de bakker hier uit het dorp, biologisch meel zocht. Ik was toen al molenaar in Veen en deze molen werd gebruikt als opslag. In 1954 is de vorige molenaar Piet Vos overleden en toen werd de molen verkocht aan de Boerenbond. Omdat zij zelf een meelmakerij hadden, werd de molen ontmanteld en gebruikt als opslagruimte. Tussen 1954 en 2017 heeft de molen dus zo goed als nooit meer gemalen. Het is best een unicum dat een molenaar de molen weer in bedrijf neemt zoals het vroeger ging. De molen is wat dat betreft echt aan zijn tweede jeugd begonnen.”

Sven stelde de molen in 2017 weer in werking. “Maar we konden toen alleen maar volkorenmeel maken.” Hij laat een handje van het versgemalen meel zien. “Je ziet hier nog de bruine vlokken in. Dat noemen we ook wel het bruin van de molen”, legt hij uit. “De machine om van het grove volkorenmeel bloem te maken, die was er niet meer. Met ieder apparaat dat er bijkwam, werd het steeds professioneler. En we zijn er nog niet, want ik ben nog volop aan de gang. Ik ben malende weg gaan verbouwen. Dus ik ben blij met alles stapjes die tussen het malen door gezet worden. En het moet ook bij elkaar verdiend worden. De meeste winst uit de molen gaat er steeds weer terug in.”

Korte keten

Plots komt er iemand de trap op. “Dat is de boerin, die komt het griesmeel halen.” Sven helpt haar om een groot aantal zakken van 25 kilogram griesmeel in de auto te laden. “Ze komt uit Well en haalt het griesmeel hier als voer voor haar varkens. We hebben een korte keten. Het mooie van dit project is dat de het grootste deel van de tarwe uit de Biesbosch van de gebroeders Groenenberg komt. Het tarwe komt uit Altena, de molenaar zit in Altena en de bakker zit ook in Altena. In de tijd van duurzaamheid en voedselcrisis vind ik het mooi dat we niet meer met de grondstoffen de hele wereld over slepen.”

Een verdieping hoger laat Sven de molensteen zien. “Vraag je me nu wat ik nog voor dromen heb? Hierboven hebben vier van deze stellages gestaan. Je ziet de gaten nog in het plafond. Beneden in de tuin ligt nog een oude molensteen die hier uit de molen komt. Die zou ik graag op termijn weer terugplaatsen, zodat we ook met die tweede molensteen kunnen gaan malen.” Dan komt er een man de trap op. Hij kijkt rustig in de molen en vraagt Sven of hij nog een verdieping hoger mag. “Nu de molen draait, is dat zonder mijn begeleiding te gevaarlijk, gezien alle riemen en wielen die daar draaien. Op een ander moment laat ik u dat graag zien”, vertelt Sven de man. De man kijkt nog wat rond en vertrekt dan weer.

De molen is van ons allemaal

“De molen is een rijksmonument en hij wordt onderhouden van subsidies die via de belastingbetaler binnenkomen. Ik vind dat hij van ons allemaal is, dus als ik er ben, mag iedereen erin kijken. Dat geldt lang niet voor alle in bedrijf zijnde molens, maar hier is de deur altijd open.”

Op 1 oktober zijn er verschillende activiteiten rond de molen. “We starten op 30 september al door de molen gedurende dertig uur achter elkaar te laten draaien. Dat doen we met leerlingen van het molenaarsgilde. Dat gilde bestaat dit jaar ook vijftig jaar. In 1972 waren er nog een handjevol molenaars en met 1200 molens in Nederland, was het tijd voor verandering. Het beroepsgilde werd opgericht om het molenaarsvak meer onder de aandacht te brengen. Als mensen zich in Altena of de Langstraat melden om vrijwillig molenaar te worden, dan komen ze bij mij in de leer.”

Sven benadrukt dat hij vooral aan het dorp wil laten zien dat de molen weer leeft. “Het is eigenlijk een feestje voor het hele dorp en ik wil iedereen daarom van harte uitnodigen om langs te komen.”

De molen aan de Maasdijk 28 in Wijk en Aalburg is op 1 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur geopend. Er is muziek, een springkussen en uiteraard zijn er lekkere versnaperingen van de molen. In de molen is een fotospeurtocht uitgezet, waarbij bezoekers aan de hand van detailfoto’s op zoek gaan daar objecten in de molen. Tussen 15.00 en 16.00 wordt de molen opnieuw in bedrijf gesteld.

Meer informatie: www.facebook.com/detweegebroeders.