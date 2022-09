• Het startsein voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Altena is reeds gegeven.

DELTA Netwerk start ook glasvezelcampagne in Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg

1 uur geleden

Algemeen 127 keer gelezen

ALTENA • DELTA Netwerk breidt de glasvezelcampagne in de gemeente Altena verder uit. Deze week start ook een glasvezelcampagne in de kernen Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg.

Wanneer 20 procent van de inwoners uit deze kernen ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 7 december 2022 een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel. Melden inwoners zich voor 7 december 2022 aan, dan besparen zij zich ook 650 euro aansluitkosten.

Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de aanleg van glasvezel, organiseert DELTA Netwerk informatieavonden. Deze vinden plaats op maandag 3 oktober bij Dorpshuis Genderen, Rondedans 10 in Genderen, op donderdag 6 oktober bij ‘t Buitenhoff Zalen & Party Centrum, Buitenlaan 1 in Andel, op dinsdag 11 oktober bij Proeflokaal Den Dijk, Maasdijk 113 in Wijk en Aalburg en op donderdag 13 oktober bij Stichting Dorpshuis Veen, Groeneweg 2 in Veen.

Vanaf 19.00 uur is men welkom en om 19.30 uur start de presentatie waarbij men alle gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen.

Eerdere campagnes

Eerder werd er in Altena al een glasvezelcampagne gestart voor de kernen Giessen, Rijswijk, Sleeuwijk en Woudrichem. In deze kernen kan men zich nog aanmelden tot 28 september 2022.

In Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam bleek reeds voldoende animo te zijn voor glasvezel, waardoor men hier al is begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk. De aanleg neemt naar verwachting een jaar in beslag. Dit betekent dat eind 2023 alle klanten in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam gebruik kunnen maken van hun werkende glasvezelverbinding.