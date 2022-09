Huurders betrekken gloednieuwe appartementen in ‘De Linde’ in Almkerk

ALMKERK • 25 nieuwe bewoners krijgen op 15 september de sleutel van hun gloednieuwe huurappartement in wooncomplex ‘De Linde’ in Almkerk. Dankzij een goede samenwerking met gemeente Altena heeft Woonstichting Land van Altena in slechts twee jaar tijd het project, van plan tot realisatie, tot stand gebracht.

“Een unicum in dit tijdperk en een mooie bijdrage in het verlichten van de woningnood”, stelt directeur/bestuurder Anja Verdaasdonk. “Dat een kleine woningcorporatie als de onze dit voor elkaar heeft gekregen, mag op z’n minst bijzonder heten.”

Bouwbedrijf De Langen & Van den Berg realiseerde de sociale woningbouw van kwalitatief goede, duurzame materialen en met een eigen berging en een royaal balkon voor iedere woning. Zaken die op veel ander plekken sneuvelen in de sociale sector, aldus het bouwbedrijf. Verdeeld over vier woonlagen telt het complex drie typen appartementen, variërend in grootte van 51 tot 75 vierkante meter.

‘De Linde’ wordt verwarmd via individuele ventilatiewarmtepompen en elektriciteit komt voor een belangrijk deel van zonnepanelen. In combinatie met hoogwaardige isolatie kennen de appartementen daardoor een laag energiegebruik.

“Het is een prachtig complex geworden met een gemengde groep bewoners: één- en meerpersoonshuishoudens, mensen met en zonder beperking en een grote variatie in leeftijden. De doorstroming van senioren van grondgebonden woningen naar een appartement in ‘De Linde’ is een bijkomende meerwaarde van dit nieuwbouwproject”, aldus Anja Verdaasdonk.