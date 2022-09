Alex van Dijk en Trudy Brokx clubkampioenen ‘Matchplay’ van GC De Kurenpolder

HANK • Op Golfbaan Landgoed De Kurenpolder werden op zaterdag 10 september de finales van de clubkampioenschappen Matchplay gespeeld. Bij Matchplay, één van de wedstrijdvormen in de golfsport, heeft een speler een individuele tegenspeler. Per hole wordt om de winst gespeeld. Elke speler heeft dus achttien keer de kans om een hole te winnen. Wie de meeste holes wint, heeft gewonnen.

Bij de dames trok Trudy Brokx aan het langste eind, waarna zij zich clubkampioen Matchplay 2022 mocht noemen. Op hole 15 sloeg Connie Beijersbergen namelijk twee keer in het water, waardoor zij op de tweede plaats eindigde. De strijd om de derde plaats ging tussen Anita Rekkers en Els van der Velden.

Bij de heren ging de eindstrijd tussen Rob de Jong en Alex van Dijk. Na 9 holes stond Alex 4 up. Rob wist nog aardig langszij te komen. Op hole 18 wist Alex na ruim drie uur de partij echter toch in winst om te zetten en werd hij clubkampioen Matchplay 2022 heren. Ook de strijd om de derde en vierde plaats was spannend. Na 9 holes stond Teun Donckers nog 1 up. Toch wist titelverdediger Ger Brenters de winst naar zich toe te trekken.

Tegelijkertijd werd op de Par-3 baan de clubkampioenschappen Strokeplay 18 holes kleine baan gespeeld. Bij Strokeplay tellen alle slagen. Je speelt net zo lang door tot je de hole hebt uitgespeeld. De deelnemer met het minst aantal slagen over 18 holes wint de wedstrijd. Mooi om te zien was dat spelers die in de voorrondes Matchplay hun partij verloren hadden, nu hun kansen op de Par -3 waagden.

GC De Kurenpolder spreekt een woord van dank uit aan Carla Dijkstra, die na 11 jaar, voor de laatste keer de organisatie van de clubkampioenschappen voor haar rekening nam. De 19 birdies die zijn gevallen op de Par 3-baan zijn ook de moeite waard om te vermelden. Horst Schindowski sloeg zelfs een hole-in-one.