Altena neemt vergunningsaanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten in Andel toch in behandeling

1 uur geleden

ALTENA • De gemeente Altena neemt de vergunningsaanvraag van de Andelse orchideeënkwekerij Middenweg Agro BV, voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten, tóch in behandeling. Dit gebeurt na dringend advies van de bezwaarschriftencommissie.

In september 2021 werd de vergunningsaanvraag van de orchideeënkwekerij buiten behandeling gesteld. Volgens de commissie was de buitenbehandelingstelling echter onrechtmatig, waardoor men de gemeente het dringende advies gaf om de aanvraag opnieuw in behandeling te nemen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

‘Voor de goede orde wordt opgemerkt dat dit nog geen beslissing is op de aanvraag of er al dan niet een vergunning wordt verleend voor de huisvesting van de 274 arbeidsmigranten’, laat het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief weten.

De toestand rondom de vergunningsaanvraag van Middenweg Agro BV speelt al lange tijd. Het bedrijf wil op eigen terrein huisvesting voor 274 arbeidsmigranten realiseren, maar heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Ondanks meerdere gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf kwam de vergunning niet rond. Doordat er commotie ontstond over het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten, besloot de gemeente vorig jaar de beleidsregels in te trekken. Men beraadt zich nu op nieuwe beleidsregels. Door het intrekken van de beleidsregels werd de vergunningsaanvraag van Middenweg Agro BV buiten behandeling gesteld. Dit blijkt nu onrechtmatig gebeurd te zijn, waardoor de aanvraag opnieuw in behandeling genomen wordt.