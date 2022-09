Motorcross in Almkerk

1 uur geleden

Algemeen 92 keer gelezen

ALMKERK • De zestiende editie van de GP van Almkerk jaargang 19 vindt op 17 september plaats. Omdat het evenement in de afgelopen twee jaar door de bekende omstandigheden niet kon worden gehouden, zijn de rijders er weer hard aan toe om de strijd aan te gaan op het terrein van Iveco Schouten aan de Almweg in Almkerk.

Er zullen een aantal plaatselijke helden aan de start verschijnen bij de regiorijders, waaronder Rick Verduyn, Stefan van der Wiel, Stefan Vogel, de mannen van Cornet en vele, vele anderen.



Voor de hoogste trede bij de regiorijders is er een hele speciale prijs. Dit is de Edwin Straver-bokaal. Dit omdat Edwin zeer betrokken was bij de organisatie met z’n vrienden van ‘Crossteam Almkerk’. Op deze dag zullen alle deelnemers daarnaast strijden om de hoogste trede van het podium van de West Brabant Cup.



De trainingen en de kwalificatie beginnen om 9.30 uur en de wedstrijden zullen om 11.30 uur losbarsten met de kleinste rijders. Dit jaar is er weer een ervaren commentator die de wedstrijden zal verslaan.



Er is op het evenemententerrein van alles te beleven. Voor de allerkleinsten is er onder andere een springkussen en voor de wat grotere kinderen van vijf tot zeven jaar is er een opstapdag. Dit is geheel verzorgd door KTM Nederland, die met kleine elektrische KTM-crossmotortjes richting Almkerk komen om de kleine waaghalzen kennis te laten maken met de motorsport.



Uiteraard is er ook aan eten en drinken gedacht. Er worden stroopwafels gebakken door de lopers van de Roparun voor het goede doel. Verder zijn er crêpes, ijsjes, hotdogs, pizza’s, friet en snacks. Voor een drankje moeten we in de feesttent zijn, waar in de avond de band ‘Jack in the box’ leuke pop- en rockmuziek zal spelen.



Zoals elk jaar is de motorcross gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar is weer gekozen voor Roparunteam Almkerk. De lopers en fietsers komen helpen aan de kassa bij de ingang van het terrein. De entree op deze dag is € 5,- voor bezoekers vanaf 12 jaar.