Biesboschzwemmers organiseren NK Open Water

12 minuten geleden

Algemeen 38 keer gelezen

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers organiseren op vrijdag 9 september en zaterdag 10 september een openwaterwedstrijd. Net als vorig jaar zullen de Open Nederlandse Kampioenschappen openwaterzwemmen onderdeel uitmaken van de Biesbosch Open Water Race (BOWR). De strijd om de Nederlandse titels is op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Het programma van de BOWR zal aan het einde van de zaterdagochtend starten en afsluiten met prestatietochten voor de Stichting ALShetjeraakt.

Vorig jaar organiseerden de Biesboschzwemmers ook al het ONK en omdat de Koninklijke Nederlandse ZwemBond (KNZB) tevreden was, kreeg de vereniging opnieuw de organisatie toegewezen. Op vrijdagmiddag begint men met de langste afstand, de 10.000m vrije slag. Dit onderdeel is Olympisch en de organisatie is dan ook blij dat Marcel Schouten bij de heren aan de start verschijnt. Marcel heeft de afgelopen zomer deelgenomen aan de Wereld- en Europese Kampioenschappen en hij eindigde op het WK net naast het podium op de 25km. Bij de dames komt Caroline Jouisse uit Frankrijk aan de start, die in het verleden al eens een medaille behaald heeft op het Europees Kampioenschap in 2016 op de 25km en vorig jaar wist ze de wedstrijd Capri-Napoli over 36km te winnen.

Een andere Nederlandse topper die aan de start verschijnt is Lars Bottelier, die net als Marcel deel heeft genomen aan het WK en EK open water. Lars eindigde als zesde op de 25km. Lars zal dit weekend op de zaterdagochtend aan de start verschijnen van de 5.000m vrije slag. De winnaar van vorig jaar, Sander Crooijmans, is helaas niet aanwezig. Hij had voor de vijf rondes van een kilometer een tijd nodig van 57 minuten en 34,96 seconden. Het wordt spannend of Lars daar onder kan komen.

Andere namen die opvallen zijn Tessa Vermeulen en Serena Stel bij de dames op de 5000m vrije slag. Serena was de winnares vorig jaar van de 5km en Tessa werd toen tweede.

Van de organiserende vereniging verschijnen ook een aantal zwemmers op diverse NK-onderdelen aan de start. Lars de Kooter maakt kans om op de 3000m schoolslag bij de jeugd en op de 1500m schoolslag bij junioren op het podium te eindigen. Vorig jaar wist Lars de winst te pakken op de 3km schoolslag bij de jeugd en werd hij tweede bij de junioren. Sander van Elburg, Ingmar Visser en Richard Tiemstra zijn de andere leden die één of meerdere NK starts hebben. Zowel Sander, vorig jaar twee keer op het podium, als Ingmar hebben kansen om op het podium te eindigen.

Voordat met de prestatietochten wordt begonnen, is het laatste NK-onderdeel geprogrammeerd. Negen ploegen van vier zwemmers strijden om de estafette medailles. Iedere zwemmer zwemt 500 meter en de ploeg bestaat uit twee dames en twee heren.

De prestatietochten van 1000, 2000 en 5000 meter beginnen rond de klok van 14.00 uur en de opbrengst daarvan is voor de Stichting ALShetjeraakt. Voor de jongere zwemmers staat er 250 of 500 meter op het programma. Tot een uur voor het begin van de tochten kan men inschrijven.

Meer informatie is te vinden op bowr.nl.