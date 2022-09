Informatieavond ontwerpschets aanleg getijdenatuur in het Gors en de Aanwas

SLEEUWIJK • Het Gors en de Aanwas is één van de unieke zoetwatergebieden in Nederland onder invloed van getijrivier de Merwede. Het gebied is door de aanleg van kribben en langsdammen aangeslibd en achter de oeverwallen is de invloed van het getij beperkt. Rijkswaterstaat heeft dit gebied bekeken als belangrijke locatie voor het herstellen van leefgebied door de aanleg van getijdenatuur. Op 20 september licht Rijkswaterstaat toe hoe de ontwikkeling van getijdenatuur in de Boven- en Beneden Merwede er uit kan zien.

Om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren, verkent Rijkswaterstaat mogelijkheden voor de aanleg van 60,5 hectare getijdenatuur in het gebied langs de Boven- en Beneden Merwede, zo ongeveer van Gorinchem tot Dordrecht. Verschillende locaties zijn hiervoor onderzocht waaronder het Gors en de Aanwas.

Rijkswaterstaat laat het conceptontwerp voor de aanleg van getijdenatuur zien tijdens een inloopavond in dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk. Er geldt een vrije inloop tussen 19.00 uur en 20.30 uur. De experts van Rijkswaterstaat gaan graag met geïnteresseerden aan tafel om uitleg te geven over waarom juist de aanleg van getijdenatuur in Het Gors en de Aanwas gunstig is. Aanwezigen kunnen vragen stellen en verder praten over het conceptontwerp.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de site van Rijkswaterstaat. Op de pagina Herstel leefgebied Sliedrechtse Biesbosch (Merwedes) staat een link naar het aanmeldformulier.