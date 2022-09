Echtpaar Van Helden-Grandia uit Wijk en Aalburg viert diamanten huwelijk

7 sep

Algemeen 26 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Bruidegom Piet van Helden (85) verkocht jarenlang bloemen en planten op de markt. De prachtige bos rode rozen op het bijzettafeltje naast zijn vrouw Hil Grandia (82) is een stille getuige van die bloemenliefde, maar ook van zijn liefde voor haar.

Het begon allemaal in Brakel, het geboortedorp van de bruid. “Piet reed met enkele vrienden op zaterdagavond met een busje van Van Bergeijk met kleding. Samen met een vriendin vroegen ze of we ook de truien en bloesjes in de bus wilde zien, maar dat bleek een truck om ons in de auto te lokken. Ze reden zo met ons de polder in”, zo blikt de bruid met plezier terug op die ontmoeting. Na drie jaar verkering gingen ze in 1962 aan de dijk in Aalburg wonen, in die tijd werkte de bruidegom nog als koeienjongen, of zoals hij zelf verteld ‘cowboy’. Later werkte hij als melkboer en bij een groothandel in sigaretten in Heusden. Voor de Heidemij werkte hij in Rotterdam. Als hobby verkocht hij later bloemen en planten op de markt.

Al die jaren samen deelden ze lief en leed. Zo kregen ze vijf kinderen, maar zoon Corné overleed op jonge leeftijd. Moeder Hil zorgde voor de kinderschare, maar werkte ook 34 jaar lang in de huishouding bij de slagerij op het dorp. Na een korte tijd aan de dijk, woonden ze achtereenvolgens aan de Veldstraat en vele jaren aan de Asterstraat. Sinds kort wonen ze in een appartement in de Kronenburg. Inmiddels hebben ze dertien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen.

Tijdens het bezoek van burgemeester Egbert Lichtenberg is het gezellig druk in de huiskamer van het bruidspaar met familie, maar het echte huwelijksfeest willen ze vieren op vijf november. Ook omdat tijdens de trouwdag een dochter ontbreekt, die herstelt van een ongeluk tijdens haar vakantie. “Jammer dat ze er niet bij is. Ze heeft me wel al vroeg opgebeld vanmorgen.” Het bruidspaar zelf genoot jarenlang van vakanties in Zeeland.