Leen en Jennie Koman-Boterblom uit Werkendam zijn dankbaar voor diamanten huwelijk

7 sep, 16:25

WERKENDAM • Burgemeester Egbert Lichtenberg bracht vanmorgen een felicitatiebezoek aan meneer en mevrouw Koman-Boterblom, die vandaag 60 jaar getrouwd zijn.

Leen Koman (85) en Jennie Boterblom (83) ontmoetten elkaar tijdens een filmavond in Tavenu in Nieuwendijk. Leen zat achter Jenny aan en had meer oog voor haar dan voor de film en hij mocht haar thuisbrengen. Omdat Jennie nog maar vijftien jaar was, gebeurde dat nog niet openlijk. De bruid weet zelfs nog dat ze op zondagavond weleens stiekem op haar pantoffels naar buiten sloop om Leen nog even gedag te zeggen.

Acht jaar hadden ze verkering, alvorens ze elkaar het jawoord gaven. Leen wachtte maar liefst drie jaar lang op een vergunning om een huis te bouwen aan de Verdoornstraat in Werkendam. Na diverse verhuizingen wonen ze inmiddels al vijftien jaar in een appartement. Samen kregen ze een zoon en een dochter, vier kleinkinderen en inmiddels een achterkleinkind. De laatste jaren zorgt Leen voor zijn vrouw, die zeven jaar geleden de diagnose kanker kreeg. Ze zijn dan ook vooral dankbaar dat ze samen hun diamanten huwelijk mogen vieren.