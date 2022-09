10-jarig jubileum bedrijventerrein

7 sep, 12:08

REGIO • Het bedrijventerrein in Nederhemert bestaat tien jaar en viert op 10 september het feestelijke jubileum met een Open Dag. De toegang is gratis en er is van alles te zien, te proeven en te beleven. Bezoekers kunnen zelf dingen uitproberen, er zijn demonstraties van de achttien deelnemende bedrijven en, net als bij de opening tien jaar geleden, is het mogelijk om een helikoptervlucht te maken.

Jan op ’t Hof: “Er is al flink interesse in de helikoptervlucht boven het bedrijventerrein in Nederhemert. We krijgen veel reacties. Zelfs de wethouder die onlangs op bezoek was, wist zich nog de helikopter van tien jaar geleden te herinneren. Dat heeft dus echt indruk gemaakt.” Maar er is meer. Voor liefhebbers vanaf veertien jaar die willen worden uitgedaagd, staat er een racesimulator met twee cockpits klaar. “Het is een professionele Formule-1-simulator met begeleiding, waarbij je als coureurs tegen elkaar een wedstrijd kan rijden. Voor liefhebbers van snelheid die jonger dan veertien jaar zijn, hebben we een skelterpark”, vervolgt Jan. “Het is best bijzonder dat zo’n relatief klein dorp als Nederhemert, zoveel bedrijvigheid heeft”, licht Arthur van Horssen, die ook een bakkerij in Wijk en Aalburg heeft, toe.

“De Open Dag is een leuk en uniek initiatief omdat alles gratis is.” Er komt een viskraam uit Urk, je kan friet, snacks, ijs en suikerspinnen eten. Een oud-Hollands draaiorgel zorgt voor de sfeer en er is een springkussen. Jan vult aan: “Er is ook een leuke puzzeltocht voor alle leeftijden die bezoekers langs alle bedrijven voert. De oplossing kan tot 15.30 uur worden ingeleverd. De winnaar mag diezelfde middag nog mee in de helikopter om het bedrijventerrein en de omgeving vanuit de lucht te aanschouwen.”

Open Dag

Volgens Jan en Arthur is er vanuit het bedrijventerrein veel animo voor de Open Dag. “Er doen achttien deelnemers mee en er is voor elke bezoeker wel wat te doen. Naast deelnemers op de Ambachtshof zetten een aantal bedrijven aan de Nijverheidsstraat ook hun deuren open. Je herkent deelnemers aan een speciale beachvlag.” Bezoekers ontdekken wat een metaaldraaierij maakt. Bij een timmerfabriek krijg je ook een inkijkje hoe houten kozijnen, deuren en ramen worden gemaakt. De bezoekers kunnen een automonteur vragen stellen en zien hoe vakkundig een lasser een metalen stellage bouwt. De interieurbouwer laat zien hoe hij te werk gaat. Ook is er een vrachtwagenshow. Jan: “Je kan binnenkijken in een showtruck en er staan twee echte pullingtrucks.”

Jubileum

“Vijf jaar geleden zijn we met Bakkerij Van Horssen op het bedrijventerrein gekomen. Toen hebben we ook een Open Dag gehouden, dat was mede door het mooie weer echt een succes. Dit jaar doen we het groter”, vertelt Arthur van Horssen die tegelijkertijd ook het 25-jarig bestaan van de Bakkerij van Horssen viert. “In onze bakkerij kun je cupcakes versieren en oliebollen proeven. We geven demonstraties met hartige broden, gebak en chocolade en nog veel meer.”

