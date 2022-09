Startsein aanleg glasvezelnetwerk gegeven

8 sep, 13:00

WERKENDAM • Wethouder Roland van Vugt, Piet Grootenboer van DELTA Netwerk en Dethlef Pieters van Van Gelder Telecom gaven woensdag 31 augustus het startsein voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in Dussen, Hank, Nieuwendijk en Werkendam. Nu de eerste schop in de grond gezet is, kunnen de werkzaamheden van start gaan.

Directeur van DELTA Netwerk Piet Grootenboer sprak voorafgaand aan het startsein zijn dank uit naar de gemeente voor de fijne samenwerking en het gestelde vertrouwen. “Glasvezel in de gemeente Altena heeft al een stukje historie bij ons. Het buitengebied van Altena hebben we jaren geleden al verglaasd. Nu richten wij ons voornamelijk op de aanleg van kernen. Ter voorbereiding van de aanleg is Altena opgedeeld in drie gebieden. De wervingscampagne in het eerste gebied waar o.a. Werkendam onder valt, is succesvol afgerond. Voor de overige dorpen lopen de campagnes nog zeker twee maanden door. De inwoners van Andel, Eethen, Genderen, Veen en Wijk en Aalburg worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd. Dank ook aan de sportverenigingen, ambassadeurs en alle andere betrokkenen die ons tijdens de campagneweken ondersteunen. Voor de uitvoering van dit project wens ik de gemeente en de aannemer veel succes. We streven ernaar om eind volgend jaar de gehele gemeente Altena te kunnen voorzien van een glasvezelaansluiting maar dan moeten er nog een aantal mijlpalen behaald worden”, aldus de directeur.

Wethouder Roland van Vugt gaf aan blij te zijn met de komst van het glasvezelnetwerk in de kernen. “Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. We regelen steeds meer online, en daarbij is een snelle stabiele en veilige verbinding belangrijk. Ik ben blij dat we vandaag de eerste stap hebben gezet naar een glasvezelverbinding voor de dorpen van Altena. Ik wens Van Gelder Telecom en DELTA Netwerk heel veel succes met de uitvoering van dit project. Ik hoop dat onze inwoners over enkele jaren zeggen dat ze heel veel plezier hebben van het glasvezelnetwerk.”

Van Gelder Telecom is verantwoordelijk voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Directeur Dethlef Pieters van Van Gelder Telecom, deelde nog wat interessante cijfers. “Om ongeveer 20.000 aansluitingen te kunnen realiseren wordt er ongeveer 315 kilometer geul gegraven. Ook worden de vier industriegebieden meegenomen in de aanleg. Wij kijken er naar uit om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers van Altena te kunnen voorzien van een toekomstbestendig en stabiel internet.”